«МегаФон»: Приморском океанариуме вырос зимний интернет-трафик

В январе 2025 г. жители и гости Приморья активно знакомились с экспозициями Приморского океанариума. Посетители гуляли по тропическому дождевому лесу, знакомились с обитателями Японского, Берингова и Охотского морей и фотографировались на фоне «Океанской бездны» — огромного бассейна, в котором плавают обитатели морских глубин. Интерес подтверждает и аналитика «МегаФона»: в первый месяц 2025 г. интернет-трафик здесь вырос на 47% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Январские праздники для многих стали поводом провести свободное время в Приморском океанариуме. Самая высокая активность пользователей пришлась на 3 и 5 января 2025 г. — в эти дни специалисты зафиксировали наибольший объем интернет-трафика, который сопоставим с отправкой более 80 тыс. снимков подводных обитателей. Вместе с тем посетители стали меньше общаться по телефону во время прогулок по залам, продолжительность разговоров сократилась на 20%.

В Приморье на острове Русский расположен самый крупный океанариум России, здесь проживает более 15 тыс. животных. Это место любят не только жители региона, сюда приезжают из разных уголков страны. В 2024 г. океанариум был популярен у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Хабаровска, Кузбасса, Алтая и Екатеринбурга, а наплыв гостей пришелся на июль и август.

По данным аналитики оператора, среди посетителей океанариума большинство — женщины (56%) и в Сеть они выходят более активно. Знакомиться с миром моря чаще всего приходят пользователи в возрасте от 36 до 45 лет, реже молодежь от 18 до 25 лет и люди старше 65 лет. Более 90% гостей комплекса во время посещения пользуются мобильным интернетом.

«Приморский океанариум — одно из популярных мест отдыха для детей и взрослых, здесь можно отдохнуть и ближе познакомиться с морской вселенной. Для того, чтобы посетители могли комфортно проводить здесь время, в помещениях комплекса работает система indoor-связи. Средняя скорость мобильного интернета в помещениях океанариума составляет 65 Мбит/с. Это позволяет абонентам пользоваться 4G: переписываться в мессенджерах, заходить в социальные сети или звонить по технологии VoLTE», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.