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Виртуальная реальность как новый тренд: рост посещаемости VR-арен на 25%

Посещаемость VR-арены в ТРЦ «Марко Молл» выросла на 25% с апреля. Сейчас арена принимает до 4,4 тыс. посетителей в месяц. Об этом CNews сообщили представители ТРЦ «Марко Молл».

С первого по 10 января 2025 г. парк виртуальной реальности Warpoint в «Марко Молл» посетили 3,3 тыс. человек, что на 14% меньше, чем за весь октябрь 2024 года. В ноябре и декабре количество посетителей составило более 4,3 тыс. и 4,4 тыс. человек соответственно.

Warpoint является резидентом «Сколково». VR-арена в ТРЦ «Марко Молл» занимает 350 кв м и поделена на различные игровые зоны. Здесь есть просторная зона для командных сражений и совершенно уникальный, единственный в Рязани, интерактивный аэрохоккей. А для любителей классических VR-игр — одиночные зоны VR-Room.

«Популярность VR-игр растет: если в апреле 2024 г. количество посетителей было около 3,3 тыс. человек, то сейчас мы отмечаем значительный прирост. Это происходит по многим причинам. Во-первых, все больше посетителей интересуются новыми технологиями, геймификацией. Во-вторых, виртуальная реальность предлагает уникальную возможность для активного отдыха. Игроки могут свободно передвигаться по площадке без проводов и ограничений, и взаимодействовать с виртуальным миром, в отличие от традиционных видеоигр, где все происходит на экране. Такой своеобразный квеструм. И конечно, возможность сыграть в команде или провести время с друзьями или коллегами — это еще одно преимущество VR-арен», — сказал Никита Волышкин, представитель Warpoint.

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