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МТС улучшила мобильный интернет в поселке микробиологов Кольцово

МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в наукограде Кольцово. Специалисты запустили новое телекоммуникационное оборудование, а также модернизировали существующее и включили новые диапазоны LTE. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи жители и гости Кольцово смогут почувствовать в районе жилого комплекса «Спектр», 5 микрорайона, а также в строящемся жилом комплексе «Счастье в Кольцово». Благодаря новому телеком-оборудованию и модернизации существующего в этих локациях улучшилось покрытие, а также увеличилась скорость мобильного интернета МТС. Кроме того, выросла емкость сети — таким образом, без потери скорости на каждом устройстве одномоментно к интернету смогут подключиться больше абонентов.

Наукоград Кольцово известен далеко за пределами Новосибирской области, прежде всего, благодаря местному центру вирусологии. Здесь ведется работа с вирусами оспы, Эбола, Марбург, Ласса, Мачупо и другими. Вторая визитная карточка рабочего поселка — биотехнопарк — офисно-производственный комплекс для начинающих предприятий малого и среднего бизнеса.

«Наукоград Кольцово — один из самых быстро растущих и развивающихся населенных пунктов области. Здесь работают отечественные компании и производства, специализирующиеся на космецевтике, фармацевтике, медицинских технологиях, поэтому важно, чтобы весь поселок был обеспечен как голосовой связью, так и скоростным стабильным мобильным интернетом. Мы регулярно проводим работы по улучшению качества связи, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и всегда оставаться на связи», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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