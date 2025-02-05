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«МегаФон» расширяет сеть 4G в Хабаровске

В двух районах Хабаровска инженеры «МегаФона» расширили сеть высоскоростного интернета. Специалисты построили дополнительные базовые станции в районах улиц Яшина и Салтыкова-Щедрина. Абоненты теперь могут оценить высокие скорости передачи данных до 100 Мбит/с, а также новое качество голосовых звонков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону покрытия новых базовых станций попадают многоквартирные жилые дома, профессиональные учебные заведения и ключевые городские автомагистрали. Через новые телеком-объекты оператора ежедневно проходит трафик десятков тысяч мобильных устройств местных жителей, автомобилистов и гостей города.

Инженеры «МегаФона» использовали оборудование, работающее в разных диапазонах частот. В условиях плотной городской застройки это делает мобильный сигнал более устойчивым как на улице, так и внутри помещений. Вместе с тем обеспечивается широкий радиус LTE-покрытия.

«Мы отслеживаем рост активности наших абонентов в столице Хабаровского края и модернизируем оборудование в точках высокой загрузки сети. В зону базовых станций попадают студенческие локации — учебные корпуса крупных учебных заведений и общежития. Молодежь много общается в мессенджерах, социальных сетях, смотрит стримы и фильмы в онлайн-кинотеатрах. Новые объекты связи позволили разгрузить телеком-сеть и сделали комфортным выход в интернет для тысяч абонентов», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

Ранее специалисты «МегаФона» запустили новую базовую станцию в Хабаровске в районе улиц Редько, Шатова, Совхозной и Тимощука, что позволило подключить к 4G несколько новых жилых комплексов.

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