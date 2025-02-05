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База данных Центра «Эволюция Земли» в НГУ объединит тысячи образцов пород и минералов

Каждая геологическая находка Научно-образовательного центра «Эволюция Земли» Геолого-геофизического факультета Новосибирского госуниверситета найдет свое место в единой базе данных, созданной на геоинформационной платформе CoGIS. Учеными уже описаны свыше 3000 образцов открытых экспозиций и хранилищ, которые привезли преподаватели и студенты из геологических полевых практик и экспедиций. И это лишь часть большой работы специалистов НГУ и компании «Дата Ист», в которой трудятся выпускники геолого-геофизического факультета университета. Об этом CNews сообщили представители компании «Дата Ист».

Экспонатов НОЦ «Эволюция Земли» - это древние окаменелые останки животных и растений, образцы пород и минералов с больших глубин Земли, метеориты... Но еще тысячи образцов из хранилищ скрыты от глаз посетителей. Создаваемая база данных объединит информацию обо всех геологических находках и будет представлена в виде сайта для всех любителей геологии и минералогии. Работы осуществляются при поддержке программы «Приоритет-2030».

«Отечественная геоинформационная платформа CoGIS позволяет специалистам создавать сайты из готовых модулей, не прибегая к услугам программистов. Они сами проектируют базу данных, создают карточки объектов и таким образом документируют музейные экспонаты. Каждый объект содержит описание и мультимедийную информацию – фото, видео, презентации. Интерфейс прост настолько, что его легко освоит и ученый, и школьник. Мы рассчитываем, что платформа CoGIS для Научно-образовательного центра «Эволюция Земли» и для университета в целом станет универсальной средой хранения и обработки научно-практической информации, полезной для студенческих курсовых и дипломных работ, производственных практик, а также для выполнения исследовательских программ вуза», - отметил Михаил Задорожный, ГИС-специалист компании «Дата Ист».

Богатые коллекции пород и минералов представляют интерес не только для специалистов-геологов, но и для студентов, школьников, преподавателей, а также людей самых разных профессий. Систематизация образцов позволит более эффективно работать со школами, например, предоставлять им учебные минералогические коллекции для освоения образовательных программ по географии и химии. Так, в 2024 г. одна из коллекций уже была передана школе №112 в Новосибирске.

«В базе данных электронной системы содержатся сведения о более чем 3000 образцов. Еще такое же количество оцифровано, но пока не внесено в базу. Мы создали карточки объектов, в каждую из которых вносим фотографию минерала или горной породы и геологические характеристики: название, химический состав, вес, размеры, дату поступления в хранилище, место и дату находки, а также имя человека, ее обнаружившего», – сказала научный сотрудник НОЦ «Эволюция Земли» Ольга Хохрякова.

Предполагается, что сайт с базой данных минералогических и палеонтологических образцов заработает в конце 2025 г.

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