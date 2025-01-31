«Тензор» и «Русский Стандарт» запустили СБП для клиентов Saby

Компания «Тензор» (разработчик сервиса Saby) реализовала возможность оплаты по кассовой платежной ссылке СБП для АО «Банк Русский Стандарт». Теперь пользователи могут настроить прием платежей с помощью кассовой платежной ссылки и получить NFC-табличку, что упростит процесс оплаты для конечных потребителей. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор».

Это решение предназначено для клиентов, заключивших договор эквайринга с банком «Русский Стандарт». Оно позволяет не только принимать платежи от покупателей, но и оформлять возвраты по чекам, оплаченным через QR-код. При этом предусмотрена автоматическая деактивация кассовой ссылки в случае отказа покупателя от покупки, что повышает безопасность транзакций.

«Работа нового способа оплаты осуществляется через генерацию кассовой ссылки СБП. Клиенты могут выбрать между двумя вариантами: получить готовую NFC-табличку с QR-кодом от банка или самостоятельно создать ссылку в программе Saby. QR-код размещается в кассовой зоне, а при обслуживании клиента активация ссылки происходит после определения суммы платежа. Средства поступают на расчетный счет мгновенно», – сказал руководитель проекта компании «Тензор» Ян Чистяков.

Для розничного бизнеса использование СБП предлагает выгодные условия: комиссии на операции составляют 0,4% или 0,7% в зависимости от категории бизнеса, что ниже, чем при оплате пластиковыми картами.

Преимущества нового решения включают сокращение расходов на кассовую ленту, так как нет необходимости каждый раз печатать новый QR-код и покупать дополнительное оборудование или брать в аренду терминал. Кассовая ссылка может использоваться на всех кассах и торговых точках, что делает ее масштабируемой.

Новый функционал подходит для офлайн-бизнеса: для оплаты покупателю нужен лишь смартфон с интернетом, без необходимости поддержки бесконтактной оплаты. Решение доступно пользователям продуктов Saby Presto (автоматизация ресторанов), Saby Retail (для магазинов) и Saby Clients (для салонов и сферы услуг).