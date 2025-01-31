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Технологии усложняют работу 46% HR

Согласно исследованию Gartner, текущие технологические решения в HR вместо того, чтобы упростить процессы – усложняют их, снижая вовлечённость и продуктивность сотрудников. Одной из причин такого опыта может быть «технологический зоопарк», набор несвязанных между собой инструментов: платформы для автоматизации подбора, адаптации, LMS/LXP-систем для обучения и развития, отдельных решений для постановки целей, учёта рабочего времени, оценки вовлечённости и внутренних коммуникаций. Они превращают управление процессами в лабиринт как для HR, так и для сотрудников, а их интеграция и обслуживание требует значительных ресурсов.

Всего 25% лидеров HR-функции уверены, что их команда знает, как использовать технологии для трансформации HR. Статистика подсвечивает проблему несогласованности систем и нехватки интеграции, которая часто стоит компаниям времени, ресурсов и доверия сотрудников.

По данным PwC, компании стремятся внедрять аналитику для эффективного управления персоналом. Однако ключевые компетенции в анализе данных и использовании их для оптимизации процессов остаются слабо развитыми. Только 30-50% руководителей используют HR-аналитику, из них половина удовлетворена её качеством, по статистике Deloitte и McKinsey.

Залог успеха бизнеса — комплексный подход к управлению талантами с применением сквозной аналитики, который предоставляют такие HR-платформы, как «Пульс».

Герберт Шопник, директор по развитию бизнеса HR-платформы «Пульс».

HR-платформа «Пульс» предлагает не просто инструмент с интуитивно понятным UX/UI и современным, дружелюбным интерфейсом, но и методологию и консалтинговую поддержку для централизации и повышения эффективности HR-процессов. Команда экспертов поможет разработать управленческий цикл с нуля и обучить сотрудников новой методологии и процессам.

Бизнес не останется один на один с ИТ-продуктом, а получит комплексное решение «HR-цикл под ключ» с полной поддержкой на всех этапах цифровизации.

Герберт Шопник, директор по развитию бизнеса HR-платформы «Пульс».

Комплексная HR-цифровизация с современными методологическими подходами упрощает работу HR и повышает эффективность бизнеса за счёт выстраивания системы управления талантами и сквозной аналитики.

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