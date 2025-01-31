МТС «раскинула» мобильный интернет в Александровском саду в Нижнем Новгороде

ПАО «МТС» сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в районе Александровского сада вблизи бизнес-центра «Александровский» в Нижнем Новгороде. В результате скорость мобильного интернета в сети LTE в этом районе выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Александровский сад — первый общественный парк Нижнего Новгорода, расположенный на склоне Волги. Парк был основан по указу Николая I и назван в честь его жены Александры Федоровны. МТС установила дополнительное современное телеком-оборудование 4G вблизи бизнес-центра «Александровский». В результате скорость мобильного интернета выросла на территории парка, а также в районе гостиницы «Александровский сад», ресторана «Патрон», теннисного клуба «Yastreb School», хореографического отделения Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева и других инфраструктурных объектов.

Горожане и гости города приезжают в парк, чтобы прогуляться по аллеям, покормить птиц, устроить фотосессию, позаниматься спортом. Благодаря установленному оборудованию обновленная скорость мобильного интернета позволяет туристам и жителям города делиться яркими фотографиями зимних пейзажей, слушать любимые треки во время прогулки или катания на лыжах, быстро находить нужные маршруты и точки интереса прямо в парке, используя карты и GPS-сервисы.

«МТС подготовила сеть в Александровском саду к активным весенним прогулкам нижегородцев и установила дополнительное оборудование там, где ожидается наибольший абонентский трафик. Сделать точный прогноз помогли обезличенные данные о сезонной активности абонентов. Согласно данным Big Data МТС, в прошлом году весной мобильный интернет-трафик в этой локации вырос примерно на 20% по сравнению с зимним периодом. Поэтому в этом году мы заблаговременно усилили сеть, чтобы нашим абонентам было максимально комфортно», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.