В Архангельской области лучевая диагностика вышла на новый уровень при технологической поддержке «Нетрики Медицины»

Решения компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») содействуют работе дистанционного центра лучевой диагностики в Архангельской области. Центр стал первым в России проектом по централизованному анализу медицинских изображений, реализованным за пределами столичного региона. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Дистанционный центр лучевой диагностики (референс-центр) обеспечивает подготовку врачебных описаний для снимков, полученных при проведении диагностических исследований – флюорографии, маммографии, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и рентгена по пациентам всех возрастов. В референс-центр передаются снимки из 24 медицинских учреждений региона. Анализ и описание снимков берут на себя сотрудники центра – квалифицированные врачи-рентгенологи. Подготовленные в референс-центре заключения заверяются электронной подписью и передаются в медицинские учреждения в цифровом виде. Таким образом, центр закрывает потребности медицинских организаций региона в описаниях ключевых видов инструментальных исследований.

Взаимодействие информационных систем, участвующих в работе референс-центра, обеспечивают внедренные в Архангельской области решения «Нетрики Медицины». Так, заявки на исследования и описания, полученные снимки и заключения передаются через сервис «N3.Обмен данными инструментальных исследований». Сервис связывает между собой информационные системы лечебных учреждений региона, центральный архив медицинских изображений и радиологическую информационную систему, в которой работают врачи референс-центра.

Благодаря сервису «N3.Индекс пациентов» результаты диагностических исследований передаются в интегрированную медицинскую карту пациента (ИЭМК). Сервис «N3.Портал врача» позволяет врачу-рентгенологу, который готовит описание, получить доступ к анамнезу пациента. А само описание может посмотреть в ИЭМК не только врач, направивший на исследование, но и другие специалисты, которые «ведут» того же пациента.

Дистанционный центр лучевой диагностики был создан на базе Медицинского информационно-аналитического центра Архангельской области (ГБУЗ АО «МИАЦ») в 2023 г. За год объем ежемесячно обрабатываемых в референс-центре медицинских исследований вырос в 50 раз. В сентябре 2023 г. его специалисты подготовили порядка 686 описаний, в декабре 2024 г. – более 35 тыс. за месяц. Всего за период с сентября 2023 г. по декабрь 2024 г. в референс центре описано более 160 тыс. исследований.

«Централизация лучевой диагностики позволила нам преодолеть ряд объективных трудностей – большие расстояния и удаленность некоторых медицинских учреждений, дефицит врачей-рентгенологов, неравномерность нагрузки на медицинскую технику и работающих с ней сотрудников. Теперь для лучевого исследования, проведенного в любой точке области, оперативно формируется описание, подготовленное квалифицированным экспертом. Большим плюсом стало формирование команды специалистов, владеющих навыками описания различных видов исследований. Для медицинской организации отправителя и пациента – это гарантия качественной обработки снимка и повышенная точность описания», – сказал Алексей Марков, директор ГБУЗ АО «МИАЦ».

Компания «Нетрика Медицина» с 2015 г. внедряет в Архангельской области подсистемы и сервисы интеграционной платформы «N3.Здравоохранение». С помощью решений компании регион повысил уровень цифровизации системы здравоохранения, а также доступность и качество медицинской помощи для населения.

«На момент создания референс-центра в Архангельской области уже работал наш сервис для обмена данными инструментальных исследований, что позволило поддержать переход региона к централизованной лучевой диагностике с минимальным количеством доработок. Создание таких телерадиологических центров – интересная технологическая задача, решение которой приносит ощутимую практическую пользу пациентам и врачам, а также повышает эффективность работы региональной системы здравоохранения», – отметил Алексей Кашпанов, заместитель руководителя отдела продаж и развития «Нетрики Медицины».