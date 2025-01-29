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Подтверждена совместимость платформы «Планета.» с Deckhouse Kubernetes Platform

Группа компаний IBS и российский разработчик Deckhouse объявили о совместимости своих продуктов, предназначенных для повышения производительности сервисов.

Проведенное тестирование подтвердило корректную работу платформы «Планета.», разработанную IBS, и продуктов на ее базе («Планета.Аналитика», «Планета.Бюджетирование», «Планета.НСИ») с Deckhouse Kubernetes Platform Enterprise Edition от компании «Флант».

«Планета.» — это экосистема инструментов цифровой трансформации на основе low-code подхода. Технологичность платформы дает возможность крупным холдингам гарантировать производительность внедряемых продуктов на ее базе. «Планета.» имеет современную микросервисную архитектуру, поддержку горизонтального и вертикального масштабирования, соответствует современным требованиям ИБ и работает под управлением российских ОС. Платформа предоставляет открытый API и точки расширения ядровой функциональности, а также экосистему модулей классов IdM, BPM, OLAP in-memory, ETL. «Планета.» и продукты на ее базе зарегистрированы в Реестре российского ПО.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — лидер среди российских Kubernetes-платформ по версии CNews. Решение позволяет создавать идентичные кластеры и управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре. DKP можно разворачивать в публичных и приватных облаках, поверх любой виртуализации, на bare-metal-серверах, а также в гибридной модели. Deckhouse Kubernetes Platform также входит в реестр российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК России.

Константин Курдюмов, директор отделения собственных платформ IBS, сказал: «Контейнеризация упрощает процесс доставки, обновления и обслуживания приложений. Поэтому для нас было важно подтвердить совместимость Deckhouse Kubernetes Platform с платформой “Планета.” и предоставить нашим клиентам эффективные инструменты для оптимизации и масштабирования ИТ-инфраструктуры с использованием Kubernetes».

Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант», отметил: «Совместимость нашей платформы Deckhouse Kubernetes Platform с экосистемой “Планета.” от IBS подтверждает высокий уровень технологической зрелости решений. Корректная работа двух ИТ-продуктов позволит использовать преимущества контейнеризации и инструментов на основе low-code подхода для ускорения процесса разработки приложений, а также существенного повысить уровень безопасности, масштабируемости и управления корпоративными ресурсами».

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