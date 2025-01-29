Naumen запускает корпоративный портал

Российский вендор Naumen запускает корпоративный портал для объединения в едином интерфейсе различных HR-сервисов. Портал разработан на базе технологии Naumen Platform и предлагает инструменты для оркестрации HR-процессов сервисов и данных.

Корпоративный портал Naumen объединяет HR-сервисы в едином интерфейсе, упрощая их использование и устраняя проблему мультипортальности — необходимость работы с разрозненными системами. Решение создает зонтичный интерфейс для различных областей HR, включая подбор, постановку целей сотрудникам, управление талантами и обучение.

HCM-портал от Naumen создан с использованием low-code технологий Naumen Platform, что обеспечивает возможность быстрой адаптации под уникальные требования и создает основу для внедрения технологий искусственного интеллекта и мультиагентных систем.

Портал разработан для компаний, которые стремятся автоматизировать HR-процессы, улучшить управление персоналом и внедрить современные технологии для повышения эффективности. Решение оптимизирует доступ к сервисам и информации внутри компании, позволяя сократить затраты на онбординг и коммуникацию, увеличить лояльность сотрудников и повысить долю успешного прохождения испытательного срока.

Алла Кветная, владелец продукта Naumen Platform, сказала: «Кадровый дефицит в России достиг рекордных 35%, более 20% не проходят испытательный срок. Одновременно меняются мотивационные факторы. В таких условиях требуется качественно новый подход к HR-функции. Naumen предоставляет инструмент для создания интранет порталов, который не только решает текущие задачи HR, но и создает основу для цифровой трансформации управления человеческим капиталом».