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МТС Live представили новую ИИ-технологию по мотивам мюзикла «Последняя сказка»

МТС Live совместно с соцсетью Looky представили новую ИИ-технологию к мюзиклу «Последняя сказка». Ее функционал помогает сгенерировать ИИ-контент через сервис рекомендаций МТС Live в Telegram-боте, где каждый пользователь может примерить на себя образы известных героев восточных сказок — Шахерезады и султана Сулеймана. Об этом CNews сообщили представители МТС Live.

Команда разработала нейроаватары по мотивам стартовавшего в декабре 2024 г. мюзикла «Последняя сказка» о жизни молодой пары, которая волей судьбы оказывается в ярком и будоражащем мире волшебного Востока. Показы мюзикла в Театре МДМ проходят каждый день.

«Чтобы продлить бодрое настроение после январских праздников, мы решили подарить нашим пользователям возможность попасть в настоящую восточную сказку. Благодаря функционалу нейросети загруженные портреты становятся такими реалистичными, что ими хочется делиться с друзьями и близкими, ставить на аватарки. К тому же нельзя не отметить растущий интерес россиян к контенту с турецкой тематикой. Мы решили поддержать этот тренд в диджитале: интегрировали игровую механику в нашу рекомендательную систему, чтобы пользователи могли подобрать развлечения на свой вкус в “едином окне”», — сказал Андрей Алексеев, директор по маркетингу МТС Live.

Чтобы создать аватар, достаточно загрузить одно селфи в Telegram-бот рекомендательной системы от МТС Live. Нейросеть от Looky за несколько секунд создаст виртуальный прототип в восточном антураже.

Помимо аватаров рекомендательная система на основе ИИ и интересов пользователей собирает персонифицированные подборки событий развлечений по разным сегментам и помогает в составлении планов на неделю.

«Наша команда при разработке визуализации проекта постаралась учесть все особенности восточных национальных костюмов — от турецких платков и тюрбанов до фасонов тканей с мельчайшей детализацией. Мы хотели, чтобы итоговые костюмы и интерьеры максимально соответствовали действительности, чтобы с помощью нашей функции зрители почувствовали себя героями сказки. Примерить образы можно также в социальной сети Looky», — сказал креативный директор Looky Артем Коновалов.

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