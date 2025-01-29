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«Конвертум» и Postgres Pro подтвердили технологическую совместимость

Postgres Professional, разработчик отечественной СУБД Postgres Pro, и «Конвертум» объявили о совместимости своих продуктов. В ходе совместных тестов «Конвертум» успешно продемонстрировал миграцию данных и бизнес-логики в СУБД Postgres Pro. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректность работы Postgres Pro Enterprise (версии 16, 17) и комплексного решения «Конвертум». Об этом CNews сообщили представители Postgres Pro.

«Конвертум» — интеллектуальная программа для автоматизированной миграции баз данных, разработанная для упрощения и ускорения перехода на новые технологии. Программа поддерживает конвертацию таблиц, схем баз данных, SQL-скриптов, API, бизнес-логики и встроенных SQL-выражений. Продукт совместим с более чем 20 СУБД, включая Oracle, MySQL, Informix, SQL Server, Teradata, Interbase, Firebird и другие, что позволяет предложить клиентам, использующим эти СУБД, эффективное решение для миграции на Postgres Pro — платформу, совместимую и поддерживаемую продуктом. «Конвертум» также включен в Единый реестр программного обеспечения государств ЕАЭС.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих высокую производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Совместимость была подтверждена в рамках серии тестов, направленных на оценку корректности миграции баз данных, схем, бизнес-логики и производительности приложений после конвертации. В результате решение Конвертум продемонстрировало высокую эффективность и надежность при работе с Postgres Pro, что позволяет российским организациям успешно переходить на отечественную СУБД, сохраняя высокую производительность и снижая риски.

«Совместимость с Postgres Pro — важный шаг в поддержку российских предприятий, которые выбирают надежные инструменты для миграции данных в рамках импортозамещения. Мы уверены, что наше решение станет незаменимым для бизнеса в текущих условиях», — сказал руководитель отдела миграции баз данных «Конвертум» Алексей Мигуцкий.

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