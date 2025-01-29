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«Диасофт» разработала ПО для снабжения предприятия

Компания «Диасофт» разработала новый продукт для снабжения предприятия – «Снабжение производства». Продукт входит в состав платформы Digital Q.ERP и обеспечивает сквозной процесс закупки материалов и услуг под потребности производства предприятия, от планирования до поставки и проведения оплаты. Возможности продукта позволяют значительно упростить управление закупками и оптимизировать процессы поставок на предприятиях из различных отраслей экономики.

Продукт включает функционал: обработка заявок на закупку под потребности производства: продукт позволяет эффективно организовывать процесс закупки для своевременного материально-технического снабжения предприятия; ведение ценовых условий для закупочных цен поставщика: продукт обеспечивает возможность контроля и актуализации ценовых условий, что позволяет оптимизировать затраты на закупку; обработка заказов на поставку материалов и услуг: функционал включает возможность быстро и точно формировать и обрабатывать закупочные заказы на получение необходимых материалов и услуг; формирование входящих поставок для материалов: продукт автоматизирует процесс формирования и учета входящих поставок, облегчая контроль за поступлением материалов; синхронизация статусов закупочных документов: продукт обеспечивает соответствие и обновление статусов всех закупочных документов в реальном времени, облегчая мониторинг процессов.

Использование продукта «Снабжение производства» наиболее эффективно в производственных компаниях, где необходимо поддерживать баланс между запасами и производственными потребностями, например, в машиностроении, пищевой промышленности, фармацевтике и других отраслях. Продукт позволяет заказчикам и поставщикам работать в едином информационном пространстве, упрощая коммуникацию и сокращая время обработки заказов. Автоматизация процессов снижает затраты на управление закупками и минимизирует ошибки.

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