«Авито Авто»: интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные за 2024 . по предложению и ценам на электрокары с пробегом, а также интерес пользователей платформы к этой категории автомобилей. Оказалось, что интерес к электрокарам вырос год к году на 9,7%, а предложение осталось на уровне 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», в 2024 г. наиболее заметный интерес пользователи платформы проявляли к автомобилям марки Zeekr, которая получила долю 28,65%. На втором месте – Tesla с 18,32%, а на третьем – Nissan с долей 15,22%. Также в топ-5 по популярности вошли Volkswagen (5,37%) и Avatr (3,23%). В топ-5 по количеству объявлений вошли эти же марки.

Среди моделей по заинтересованности пользователей лидирует Zeekr 001 с долей 16,26%. Вторую строку занял Nissan Leaf, получивший 14,72%, третью – Tesla Model 3 с 8,22%. Четвертое место – у Zeekr X, чья доля составила 5,7%. А замыкает пятерку лидеров Tesla Model S с 3,71%. Также в топ-10 вошли Zeekr 009, Tesla Model Y, Zeekr 007, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Х. Лидером по динамике популярности стал Zeekr 009: за год показатель вырос в 3,6 раза.

«Рост популярности электромобилей у российских автолюбителей свидетельствует о повышении доверия к новым прогрессивным технологиям, более экономичному использованию личного транспорта. С другой стороны, этот показатель демонстрирует и эффективность предпринимаемых Правительством России мер для развития отрасли в рамках федерального проекта «Электроавтомобили и водородные автомобили». В частности, запущены программы льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, субсидирования создания «быстрых» ЭЗС, количество которых уже более 2,2 тыс. единиц, в регионах действует льготное налогообложение и льготы по оплате парковки. Общее же количество электромобилей, зарегистрированных в стране на данный момент, превышает 60 тыс. единиц» – сказал заместитель министра экономического развития России Михаил Каминский.

«Наш авторынок сегодня тесно связан с китайским автопромом. И поскольку Россия является для производителей из Поднебесной одним из приоритетных направлений, то ассортимент и количество представленных в нашей стране китайских электрокаров растет. Это напрямую влияет на развитие рынка авто с пробегом: чем больше новых машин поступает в страну сегодня, тем более разнообразным и доступным становится выбор авто с пробегом завтра. Мы наблюдаем тренд на снижение средних цен – например, у Zeekr стоимость снизилась на 5,1% год к году. При этом интерес к электромобилям с пробегом демонстрирует уверенный рост – на 9,7% год к году, а лидером по динамике среди марок стал все тот же Zeekr с показателем 91,8%. В условиях такой ценовой ситуации и высокой заинтересованности в электрокарах особенно важно иметь надежный инструмент для анализа стоимости. Именно поэтому пользователи платформы сейчас могут выбрать более выгодные по цене предложения, обращая внимание на показатели «Авито Оценки» – сервиса, который определяет реальную стоимость авто, исходя из её параметров и ситуации на рынке», – сказал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».