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Внедренческий центр «Раздолье» завершил проект автоматизации акционерного общества «Калугаприбор»

АО «Калугаприбор» — предприятие, основанное в 1957 г., специализируется на разработке, производстве и ремонте радиоэлектронной аппаратуры различного назначения, обеспечивая безопасность России и других организаций России и стран СНГ. До недавнего времени учет на предприятии велся в нескольких программных продуктах. В 2022 г. было принято решение о переходе на единую современную систему управления предприятием. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

В результате конкурса на внедрение системы было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием 2», которое внедрили специалисты внедренческого центра «Раздолье». В ходе проекта были автоматизированы такие функциональные блоки, как управление договорами, продажами, закупками, казначейством, регламентированным учетом и складским учетом.

По итогам проекта АО «Калугаприбор» получило комплексное решение на базе «1С:ERP» для автоматизированного управления предприятием и отчетности по ГОЗ.

Благодаря внедрению «:ERP Управление предприятием 2» на АО «Калугаприбор» удалось достичь следующих результатов:

Повышена прозрачность и точность учета. Все данные теперь вводятся в единую систему ответственными подразделениями, что исключает необходимость двойного ввода и снижает риск ошибок.

Обоснование себестоимости контрактов. Система позволяет точно рассчитывать затраты на выполнение каждого контракта, что способствует более эффективному управлению финансовыми ресурсами.

Уменьшилась трудоемкость ведения учета. Благодаря использованию единого информационного пространства и общих справочников и расчетных данных сократилось количество рутинных операций.

Минимизировано влияние человеческого фактора. Автоматическая генерация отчетности снизила риски ошибок, возникающих при ручной обработке данных.

Оперативный доступ к информации. Теперь любая служба может формировать необходимые отчеты прямо из системы.

Автоматизировано 210 рабочих мест. Руководство предприятия высоко оценило возможности системы и приняло решение о дальнейшей автоматизации производственного цикла и PLM.

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