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«Систэм Электрик» обеспечила Институт Вишневского оборудованием для бесперебойного электроснабжения

Оборудование «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, применяется в новейшем Центре высоких медицинских технологий (ЦВМТ) НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России.

Открытие ЦВМТ состоялось в ноябре 2024 г. при участии председателя Правительства России Михаила Мишустина и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Современный комплекс площадью более 18,5 тыс. м2 включает в себя отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, рентгенэндоваскулярной хирургии, кардиохирургии, радионуклидной, лучевой, ультразвуковой, функциональной диагностики, радиотерапии, онкоурологии и урологии, реанимационное отделение и операционный блок. Новый корпус оснащен инновационным оборудованием, включая гамма-нож, магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические установки, рентген-установки типа «C-дуга», УЗИ-аппараты, эндоскопическое и лабораторное оборудование.

Надежное электроснабжение систем ЦВМТ обеспечивают трехфазные источники бесперебойного питания Uniprom 3M. ИБП серии Uniprom отличаются модульной архитектурой, широким диапазоном входного напряжения, поддерживают различное количество батарей в батарейном массиве и могут быть интегрированы в системы диспетчеризации. Их эффективность достигает 96%, что помогает оптимизировать расходы на эксплуатацию.

«Наши продукты в 2024 г. были внедрены в целом ряде ультрасовременных медицинских учреждений для распределения электроэнергии и защиты критически важного оборудования. При их разработке мы учитывали не только весь накопленный опыт и требования заказчиков в различных отраслях промышленности, предъявляющих повышенные требования к надежности, но и задачи применения на важнейших объектах гражданского строительства и социальной инфраструктуры», – отметил генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

Кроме того, ЦВМТ оснащен розетками и выключателями серии AtlasDesign, которая является одной из наиболее востребованных в России благодаря стильному классическому дизайну, удобству и легкости монтажа.

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