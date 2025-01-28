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«Ред Софт» и «АйТи-Опт» начали сотрудничество для продвижения и внедрения российских программных решений в Удмуртии

«Ред Софт» и «АйТи-Опт» объединили усилия для продвижения и внедрения отечественных программных решений в Удмуртской Республике. Компании совместно работают над проектами по цифровой трансформации региона. Партнерство направлено на укрепление ИТ-сектора республики. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«АйТи-Опт», интегратор в Удмуртской Республике, уже зарекомендовал себя как партнер «Ред Софт». Специалисты компании успешно внедряют весь спектр продуктов «Ред Софт», включая «Ред ОС», Ред Виртуализацию» и «Ред АДМ». Более того, инженеры «АйТи-Опт» регулярно совершенствуют свои навыки и делятся полученными знаниями с клиентами.

В рамках развития цифровой инфраструктуры и внедрения отечественных ИТ-решений в государственных учреждениях Республики Удмуртия были реализованы несколько пилотных проектов с участием интегратора «АйТи-Опт» по внедрению программных продуктов компании «Ред Софт». Эти проекты охватили ключевые сферы управления и оказания услуг населению, способствуя повышению эффективности работы различных ведомств региона: Министерство цифрового развития Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Служба гражданской защиты Удмуртской Республики; Администрация главы и Правительства Удмуртской Республики.

Перед началом работ компания «АйТи-Опт» проводит бесплатный пилотный проект, результаты которого представлены в подробном заключении. В нем описана текущая инфраструктура заказчика, проанализирована совместимость используемого ПО с продуктами «Ред Софт», а также предложены альтернативные решения, полностью соответствующие требованиям клиента. Такой подход позволяет заказчику получить объективное представление о своей готовности к переходу на отечественное ПО.

«Для нас ценно, чувствовать поддержку руководства, лидеров из крупнейших компаний страны – лучших в своем деле экспертов отрасли, обмениваться опытом и знаниями, учиться у лучших», – сказал Роман Широких, директор «АйТи-Опт».

«Сегодня мы активно работаем над проектами, направленными на цифровую трансформацию различных сфер жизни в Удмуртии. Один из таких проектов – перевод более 15 тыс. рабочих мест в образовательных учреждениях республики на отечественную операционную систему «Ред ОС», которую мы предоставляем учебным заведениям для использования в образовательном процессе на безвозмездной основе. Мы также реализуем инициативы по импортозамещению в органах исполнительной власти региона, включая консультации и организацию мероприятий, способствующих развитию ИТ-сектора. Особое внимание уделяем сотрудничеству с нашими партнерами, в первую очередь с крупнейшим интегратором региона – компанией «АйТи-Опт». Вместе мы создаем комплексные решения, которые станут основой цифровой экономики региона», – отметил Андрей Свиридов, руководитель отдела по работе с партнерами компании «Ред Софт».

Реализация совместных пилотных проектов «АйТи-Опт» и «Ред Софт» позволила определить наиболее эффективные пути цифровизации государственных структур Удмуртии. Партнеры смогли предложить инструменты для оптимизации процессов в республиканских органах власти, которые повышают качество предоставляемых услуг и снижают административные издержки. В рамках сотрудничества компании планируют расширить функционал существующих систем и внедрить решения, направленные на улучшение жизни граждан и развитие экономики региона.

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