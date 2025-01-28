CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Первая Форма» разработала ИИ-агентов, способных заменить реального сотрудника

Разработчики low-code BPM-системы «Первая Форма» внедрили в решение ИИ-агентов, которые автономно выполняют задачи, соответствующие обязанностям менеджера среднего звена.

В отличие от традиционных чат-ботов, они действуют самостоятельно по расписанию или триггерам, следуя заложенной «должностной инструкции». ИИ-агенты вовлекают в процесс других участников, принимают решения на основе анализа имеющихся данных и контекста, обучаются и гибко выполняют различные задачи в рамках своей роли. Например, роли клиентского менеджера, сотрудника технической поддержки или специалиста по документообороту.

«Внедрение в процессы компании показало, что возможности ИИ-агентов сопоставимы с работой менеджера, сопоставимы с работой менеджера, принимающего решения в условиях определённости. «ИИ-агенты способны эффективно решать задачи и принимать решения в ситуациях, где определены исходные данные и методы решения», – сказал генеральный директор «Первой Формы» Денис Селезнёв.

При использовании ИИ-агенты успешно справились со следующими типами задач: операционными — выполняли различные действия в рамках бизнес-процессов в соответствии с заданной целью, вводными данными и ограничительными параметрами; генерировали документы; работали с данными — проверяли, выявляли нетипичные действия, готовили отчёты; управленческими — планировали задачи и распределяли ресурсы, обеспечивали соблюдение сроков и процедур, контролировали исполнения задач и анализировали результаты; оптимизационными — идентифицировали точки улучшения эффективности и выявляли риски; коммуникационными — взаимодействовали с внутренними и внешними стейкхолдерами, отвечали на вопросы сотрудников, пополняли базу знаний.

В частности, два ИИ-агента выполняли роли специалистов по документообороту при работе с первичными документами, а ещё один – роль персонального ассистента.

При выполнении задач специалиста по документообороту первый ИИ-агент работал с исходящими актами и счетами. На основании данных из договора он самостоятельно запрашивал у ответственных сотрудников и клиентов подтверждение о выполнении работ. В процессе он анализировал ответы менеджера и выбирал, как поступить: например, запрашивал перенос сроков или привлекал руководителя.

Затем ИИ-агент формировал закрывающие акты и счета, выбирал согласующих лиц и вносил в документы правки. Готовые документы он отправлял в интегрированную систему ЭДО или подключал сотрудника, чтобы тот организовал доставку печатных версий. Задачи он закрывал, когда получал подписанный контрагентом документ или оплату по счёту.

Второй ИИ-агент работал с актами и счетами от поставщиков. Он сам запрашивал у контрагентов документы и проверял их с учётом своего предыдущего опыта — находил неверные формулировки и недостающие данные, собирал для контрагента список правок, перепроверял обновлённые версии, ставил счета в оплату и контролировал, получил ли контрагент подписанные документы.

В роли персонального ассистента ИИ-агент выполнял следующие задачи: анализировал протоколы рабочих встреч, компилировал из них информацию, которая касается конкретного пользователя, и формировал из неё список поручений. Этот список ИИ-агент сверял с уже существующими в системе задачами, актуализировал их или создавал новые задачи со специальной пометкой, чтобы сотрудник мог их отфильтровать. Готовый список задач со ссылками и краткие итоги встреч ИИ-агент присылал пользователю. Работать с ассистентом можно было и в вебе, и в мобильном приложении «Первой Формы».

Ключевая особенность ИИ-агентов в «Первой Форме» — встроенность в архитектуру системы.

«В нашей BPM-системе можно настроить бизнес-процесс любой сложности с помощью low-code конструктора. Но если раньше в них работали люди, то теперь это могут делать ИИ-агенты. По сути, это виртуальные сотрудники, способные действовать автономно и адаптироваться к задачам. Настройка ИИ-агентов при этом выполняется также с помощью low-code, без программирования», – сказал Денис Селезнёв.

«Первая Форма» разработала новую методологию автоматизации бизнес-процессов, которая преобразует должностные инструкции в алгоритмы для ИИ-агентов. С помощью программного обеспечения пользователи могут генерировать алгоритмы из существующих инструкций и создавать ИИ-агентов, готовых к выполнению задач. Это позволяет отказаться от привлечения специалистов по ИИ, делая автоматизацию доступной даже для тех, кто не имеет опыта в программировании.

При настройке ИИ-агентов можно использовать различные языковые модели. Инфраструктура размещается в контуре клиента, обеспечивая безопасность корпоративных данных.

«Мы видим, что ИИ-агенты могут стать реальным решением проблемы кадрового голода в России. Возможность нанять на работу искусственный интеллект позволит закрыть потребность в недостающем персонале среднего звена и увеличить эффективность действующей команды», – отметил Денис Селезнёв.

Внедрение виртуальных сотрудников постепенно становится мировым трендом: по данным Boston Consulting Group (BCG), 51% британских руководителей уже заявили о намерении перераспределить средства с персонала на технологии ИИ после повышения налогов для работодателей. В США ИИ-агенты обрабатывают более 60% запросов от клиентов в компаниях разных секторов, а стартап Workhelix разрабатывает для клиентов планы внедрения ИИ с помощью ИИ-агентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль

Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще