Операционная система «Альт СП» совместима с аналитической платформой Luxms BI

Компании «ЯСП» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость аналитической платформы Luxms BI (включая Luxms BI Arenadata Platform Edition) с операционной системой «Альт СП», сертифицированной ФСТЭК России. По итогам испытаний подписан двусторонний сертификат.

ОС «Альт СП» обладает встроенными средствами защиты информации, соответствует требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации и системам управления базами данных. Продукт необходим организациям, предъявляющим повышенные требования к защите информации, использующим критическую информационную инфраструктуру (КИИ), автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), государственные информационные системы. «Альт СП» имеет интуитивно понятный интерфейс, по умолчанию устанавливается тема «как windows», что делает внешний вид привычным пользователям.

Luxms BI — отечественная аналитическая платформа, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и удобство работы с большими объемами данных. Подходит для создания широкого спектра аналитических решений — от «готовых» дэшбордов до развитой функциональности self-service. Платформа позволяет адаптироваться под уникальные бизнес-потребности для реализации нестандартных решений, имеет встроенный ETL-инструмент для интеграции и обработки данных, а также предоставляет возможности кастомизации интерфейса и функций под задачи заказчика.

«Совместимость Luxms BI с операционной системой «Альт СП» открывает новые перспективы для наших клиентов в сегменте государственных и корпоративных решений. Это сотрудничество позволяет предлагать высокотехнологичные продукты, отвечающие требованиям российского законодательства и обеспечивающие стабильную работу в критически важных системах», — отметил Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms.