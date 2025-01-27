CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«Почта России» завершила крупный проект по импортозамещению

«Почта России» импортозаместила программное обеспечение Единой информационно-аналитической платформы (ЕИАП), заменив иностранные системы управления базами данных и бизнес-аналитики на отечественные. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

ЕИАП объединяет данные из разных информационных систем «Почты», централизованно обрабатывает и хранит информацию на серверах компании. Платформа является единым центром поддержки принятия решений и планирования почтовой логистики и позволяет иметь доступ к свободной информации о бизнес-событиях.

На сегодняшний день платформа содержит порядка 9,7 ПБ данных, объединяет более 900 серверов и около 20 различных технологических платформ, обрабатывая более 7000 потоков данных ежедневно.

Партнерами стали разработчики отечественного программного обеспечения Arenadata DB и Визуальный управленческий контроль Luxms BI. Проект длился два года, в течение которых ИТ-специалисты успешно установили новое отечественное ПО и перенесли ключевые функции. Сотрудники «Почты России» также прошли обучение на учебных платформах разработчиков для работы с новой системой.

«Завершение этого проекта является важным шагом в направлении цифровой трансформации Почты и укрепления позиций отечественного программного обеспечения на рынке», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов. – Мы развиваем внутренние технологии, чтобы обеспечивать независимость в стратегически важных сферах, а также улучшить качество предоставляемых услуг нашим клиентам».

«Данные сегодня – один из наиболее важных активов любой компании. Проект по импортозамещению, реализованный «Почтой России», позволил организации получить отечественное решение, которое дает возможность эффективно работать с имеющимися данными», – сказал Максим Власюк, директор департамента группы Arenadata по работе с промышленным сектором.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Ошибка в обновлении прошивке Zyxel уводит «железо» в вечную перезагрузку

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще