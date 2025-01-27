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Компания «Синимекс» и Analytic Workspace стали партнерами

BI-система Analytic Workspace и компания «Синимекс», разработчик ИT-систем для бизнеса, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Analytic Workspace.

Analytic Workspace (AW BI) — российская BI-система. Компания «Синимекс» планирует развивать и интегрировать передовые технологии анализа данных, чтобы отвечать растущим потребностям клиентов в сфере фармацевтики, здравоохранения, промышленности и производства.

«Для нас это шаг к расширению экспертизы по работе с данными, которую мы сможем предложить нашим клиентам, в том числе в контексте санкционных рисков. Система AW BI динамично развивает функционал своего решения для компаний, помогая становиться более осознанными в ведении своего бизнеса с точки зрения аналитики», —сказал Евгений Маслов, менеджер по работе с клиентами компании «Синимекс».

«Сотрудничество наших компаний направлено на создание экосистемы, в которой возможности глубокого анализа данных сочетаются с высококачественными ИТ-услугами и экспертизой компании «Синимекс»», — сказал Михаил Греков, директор по развитию продукта AW BI.

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