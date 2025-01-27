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«Инферит FinOps» выходит на маркетплейс SEA: платформа «Клаудмастер» стала доступна для большего числа компаний

«Клаудмастер», российская FinOps-платформа для управления затратами на облачную ИТ-инфраструктуру, будет размещена в витрине продуктов маркетплейса SEA (Softline Enterprise Agreement). Теперь пользователи смогут приобрести решение «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» через централизованный канал. Продвижение FinOps-платформы соответствует стратегии ГК Softline в части развития ИТ-услуг и облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Добавление FinOps-платформы «Клаудмастер» в маркетплейс SEA — это шаг навстречу клиентам, ищущим инструменты для оптимизации затрат на облачные ресурсы. SEA представляет собой платформу, объединяющую продукты и лицензии на ПО в одном месте. Это избавляет компании от необходимости заключать десятки договоров с подрядчиками — достаточно одного соглашения с SEA.

Для клиентов, выбирающих «Клаудмастер» через SEA, предусмотрен эксклюзивный пакет: пробная версия FinOps-платформы на 30 дней, чтобы оценить все возможности продукта; бесплатная 30-минутная консультация по внедрению FinOps-практик от специалистов с подтвержденной квалификацией в области FinOps. На консультации специалисты разбирают задачи конкретной компании, предлагают оптимальные сценарии интеграции FinOps и выявляют возможности для наиболее быстрого пути сокращения расходов.

Это предложение действует до 30 апреля 2025 г.

Интеграция «Клаудмастер» в маркетплейс SEA особенно важна для компаний, которые используют или планируют использовать облачную инфраструктуру Yandex Cloud. Новая модель взаимодействия предлагает комплексное решение: при покупке Yandex Cloud через SEA можно сразу подключить и настроить FinOps-платформу «Клаудмастер». Это не только упрощает операционные процессы, но и обеспечивает эффективный контроль за расходами с первых дней подключения.

«Размещение ”Клаудмастер” в маркетплейсе SEA — это значительный шаг для нашей платформы, который открывает еще больше возможностей для наших клиентов. Мы гордимся тем, что можем предоставить инструмент, способный не только автоматизировать работу команд, но и оптимизировать затраты на облачную инфраструктуру буквально в несколько кликов. Особенно важно, что теперь пользователи Yandex Cloud смогут получить доступ к FinOps-решению без лишних сложностей и затрат на интеграцию», — отметил Дмитрий Важенин, руководитель отдела по развитию бизнеса «Клаудмастер».

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