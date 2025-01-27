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ГК X-Com вошла в топ-10 поставщиков инфраструктуры дата-центров по версии CNews

Группа компаний X-Com вошла в топ-10 рейтинга «CNews Infrastructure: Крупнейшие поставщики физической ИТ-инфраструктуры 2023», поднявшись с 34 места на шестое.

Основным критерием ранжирования в рейтинге является выручка за год от проектов по созданию физической ИТ-инфраструктуры, сюда входят такие категории продукции как серверное оборудование, СХД, СКС, шкафы и стойки, ИБП, системы кондиционирования и другое.

«Причиной резкого роста выручки по данному направлению стал запуск нескольких крупных проектов в 2023, как результат стратегии компании сконцентрироваться на профильных направлениях бизнеса, в которых имеется наиболее сильная экспертиза», – сказал Сергей Чечкин, заместитель генерального директора группы компаний X-Com.

Группа компаний X-Com также находится в списке топ-25 ИТ-компаний по версии CNews.

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