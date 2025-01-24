CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС добавила скорость LTE на Байкальском тракте

МТС обновила сеть мобильной связи в жилых поселках и микрорайонах, расположенных в начале Байкальского тракта. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у абонентов МТС в среднем выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизацию провели на территории жилых комплексов и микрорайонов в начале Байкальского тракта. Скорость мобильного интернета выросла в районе образовательного комплекса «Точка будущего» вблизи поселка Новая Разводная, в поселке Молодежный, а также в деревне Новолисиха, в частности в жилом комплексе «Хрустальный Парк». Обновление мобильной сети поможет жителям и дачникам с большим комфортом использовать цифровые сервисы.

«Жилые микрорайоны, расположенные на Байкальском тракте, попали в нашу программу по обновлению сети в регионе. Наши специалисты добились роста скорости интернета за счет перевода частот 3G на более скоростной стандарт 4G на имеющейся инфраструктуре связи. Ранее мы аналогичным образом обновили сеть в нескольких районах Иркутска. После модернизации, помимо ускоренного интернета, абоненты получили и дополнительный доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая подключается через сеть LTE. Технология позволяет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль

Разработчики могут спать спокойно. «Первый ИИ-программист» бесполезен, он справляется только с 15% поставленных задач

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок

На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще