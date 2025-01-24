«К2Тех» использует систему бизнес-моделирования Business Studio в комплексных проектах автоматизации

При работе над одним из проектов перед командой К2Тех стояла задача по построению ИТ-ландшафта предприятия. Он представлял собой комплекс из автоматизированных и информационных систем, систем информационной безопасности и базовой ИТ-инфраструктуры, функционирующих на единой модели данных. Целью было подготовить основу для автоматизации предприятия, чтобы в перспективе обеспечить оптимальное использование ресурсов и соответствующее требованиям и нормам качество выпускаемой продукции.

Периметр проекта охватил более сотни процессов, описанием которых занимались специалисты из различных команд, разделенных как по областям экспертизы, так и территориально. Результатом стали многоуровневая карта бизнес-процессов по модели To Be и отчетная документация с описанием процессов верхних уровней, детальным табличным описанием процессов нижних уровней и их диаграмм.

В ходе работы специалисты «К2Тех» использовали систему бизнес-моделирования Business Studio. При моделировании бизнес-процессов и их окружения использовались такие типовые справочники системы, как функциональные объекты для указания входов и выходов бизнес-процессов, а также организационная структура для построения функционально-ролевой модели. Инструменты Business Studio позволили убедиться в непротиворечивости бизнес-процессов и обеспечить консистентность карты бизнес-процессов. Участники команды работали в едином информационном пространстве, но имели при этом разный уровень доступа к различным частям карты бизнес-процессов в соответствии с их проектными ролями и уровнем задач.

«С помощью Business Studio нам удалось унифицировать и сделать более прозрачной и контролируемой ту часть проектной работы, которая ранее выполнялась вручную, либо с использованием разрозненных инструментов. Так, например, система помогла выявить функциональные разрывы, проверить требования к интеграционному слою ИТ-ландшафта предприятия, оценить уровень автоматизации деятельности. Такой подход значительно сократил время и ресурс специалистов на выполнение рутинных задач, разработку связанных моделей бизнес-процессов и формирование приемо-сдаточной документации. Мы получили возможность отказаться от графических редакторов западных вендоров и перейти на работу в отечественной системе, функциональность которой полностью покрывает наши проектные задачи», – сказал Антон Воробьев, руководитель направления «Инновационные технологии».

«Этап проектирования корпоративной архитектуры — один из самых сложных в проектах комплексной автоматизации. В особенности, когда интеграторы имеют дело с крупными заказчиками со сложным процессным и ИТ-ландшафтом. Синхронизация бизнес-процессов и функционала ИТ-систем в рамках единой модели позволяет всем заинтересованным сторонам на старте четко зафиксировать границы проекта, подготовить требования к ИТ-системам и план их реализации, управлять изменениями на всех последующих этапах проекта. Команда «К2Тех» продемонстрировала профессиональный методологический подход в ходе своей работы на проекте. Мы рады нашему сотрудничеству и планируем в дальнейшем продолжать методическую поддержку коллег при использовании системы Business Studio в проектах автоматизации», – отметил Дмитрий Беликов, директор по развитию ГК «Современные технологии управления».