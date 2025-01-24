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ГК «Прогресс Агро» продолжает внедрение искусственного интеллекта в работу агрономов

Технологии на базе искусственного интеллекта все сильнее проникают во все сферы человеческой деятельности. И сельское хозяйство – не исключение. Оптимизация производственных процессов, сокращение затрат и издержек, прогнозирование урожая – только часть аспектов, которых помогает достичь внедрение искусственного интеллекта. В ГК «Прогресс Агро» уже второй сельскохозяйственный год продолжается реализация проекта по дифференцированному внесению азотных удобрений под озимую пшеницу с использованием ИИ-программы. Проведенные в феврале 2024 года первые испытания, в рамках подкормки культуры по модели предложенной ИИ-программой, показали рост рентабельности по сравнению с контрольной схемой более чем на 5%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Прогресс Агро».

В связи с этим, уже летом прошлого года искусственный интеллект использовали для основного внесения удобрений на площади 2 800 гектаров. Работы прошли с августа по октябрь на 25 полях. Для каждого из них, путем загрузки в модули программы всей необходимой информации: от ротационных таблиц до анализа почвы и дополнительного обращения искусственного интеллекта к источникам открытых данных, таким как информация со спутников, были сформированы необходимые схемы внесения удобрений соответственно установленной цели.

Как отмечают специалисты, программа готовит оптимальные рекомендации не по всему полю, а отдельно по так называемому «пикселю» — участку 10 на 10 метров, где указано сколько и каких элементов необходимо внести для достижения поставленного результата. Для точного следования схеме в ГК «Прогресс Агро» используется специальная техника для дифференцированного внесения удобрений.

«Внедрение современных технологий на базе ИИ значительно облегчают и оптимизируют труд агрономов. Использование искусственного интеллекта в 2 раза ускорила процесс подготовки к внесению удобрению, а симбиоз программы с умной техникой и другими информационными комплексами позволяет создать единую высокотехнологическую систему, позволяющую значительно повысить урожайность культур и их рентабельность. Конечно, сейчас еще рано подводить итоги эксперимента – будем ждать уборки урожая, но уже сейчас на спутниковых снимках видим разницу во всходах пшеницы по сравнению с контрольными полями, а также отмечаем сокращение на 3% расходов на сами удобрения», – сказала ведущий специалист агрохимик АО «Рассвет» Елена Попова.

Помимо основного внесения удобрений на февраль и март запланировано проведения подкормки озимой пшеницы также по схеме, предложенной искусственным интеллектом. Как отмечают в ГК «Прогресс Агро», если эксперимент завершится успешно, то на следующий сельскохозяйственный год работы данные работы пройдут уже на площади шесть тыс. гектаров.

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