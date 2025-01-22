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Новое решение для высоконагруженных приложений: «РТК-ЦОД» запустила кластер High Capacity в составе «Публичного облака»

«РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») запустила новый кластер High Capacity (кластер высокой производительности) в составе своей облачной платформы. High Capacity — это сервис, предназначенный для размещения виртуальных машин и приложений, которые ежедневно обрабатывают большие массивы данных. Новый кластер «РТК-ЦОД» сочетает в себе высокую вычислительную мощность и масштабируемость, что особенно важно для оптимизации затрат. Об этом CNews сообщили представители «РТК-ЦОД».

Главная особенность сервиса — готовые конфигурации виртуальных машин (флейворы), которые разработаны с учетом потребностей различных бизнес-сценариев. Клиенты могут выбрать параметры от 48 до 192 виртуальных процессоров (vCPU) и оперативной памяти до 1920 ГБ. Все это подкреплено стабильной производительностью процессоров с частотой 3,0 ГГц.

Кроме того, кластер High Capacity имеет сетевую связность со стандартным кластером «Публичного облака» и серверами BareMetal. Это позволяет клиентам создавать гибридные решения, выбирая ресурсы в зависимости от технических требований и адаптируя инфраструктуру под свои задачи.

Напомним, что осенью 2024 г. «РТК-ЦОД» обновила также сервис BareMetal 2.0 c GPU-картами. Разница между кластером High Capacity и BareMetal заключается в наличии виртуализации и подходе к распределению ресурсов. High Capacity — это часть облачной платформы, где вычислительные ресурсы (процессор, память, диски) распределяются между несколькими пользователями. Пользователи могут легко изменять параметры своих виртуальных машин в зависимости от текущих задач. Физические серверы за счет применения виртуализации используются несколькими клиентами. В свою очередь, Bare Metal предоставляет клиенту эксклюзивный доступ к физическому серверу без виртуализации, что подходит для задач с критическими требованиями к скорости и низкой задержке. Все ресурсы этого сервера доступны только одному клиенту, что повышает безопасность и уровень контроля.

«Бизнес все чаще сталкивается с задачами обработки больших объемов данных — это актуальная потребность рынка. High Capacity — производительное и при этом гибкое решение, которое позволит справляться с такими вызовами, — сказал Александр Обухов, директор по продуктам компании «РТК-ЦОД». — Новый сервис станет находкой для компаний, которые работают с аналитическими платформами, системами управления данными, базами данных. High Capacity позволяет справляться с пиковыми нагрузками, не теряя в производительности, а также дает возможность масштабировать ресурсы под текущие потребности».

Подключить, настроить сервисы и управлять ими можно через удобный личный кабинет платформы «Публичного облака», где доступно еще более 40 востребованных облачных продуктов.

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