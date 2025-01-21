Mango Office использует ноутбуки «Сила»

Ноутбуки «Сила HK2-3205» помогут в работе сотрудникам российского разработчика программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций Mango Office.

Mango Office четыре года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии от CNews. А по итогам 2024 г., согласно прогнозам аналитиков, возглавит рынок унифицированных коммуникаций. Более 50 тыс. российских компаний используют цифровые продукты экосистемы Mango Office. Среди них: «ВкусВилл», «М.Видео-Эльдорадо», «Роза Хутор», «Доброфлот», VALO и «Унистрой».

Mango Office оснащает рабочие места сотрудников корпоративными ноутбуками «Сила HK2-3205», оптимизированными под типовые офисные задачи пользователей. Характеристики ноутбуков «Сила HK2-3205» позволяют использовать их как готовое рабочее место, не требующее дополнительных инвестиций.

Модель «Сила HK2-3205» оснащена ярким дисплеем 15,6 дюймов FHD с тонкими рамками, бесшумным тачпадом с увеличенной поверхностью, встроенным сканером отпечатка пальца и полноразмерной клавиатурой с двухуровневой подсветкой. Встроенная камера с разрешением 2 Мп поможет проводить видеовстречи.

В базовую стоимость оборудования «Сила» входит гарантийная поддержка в течение 3 лет.