КАМАЗы поехали по навигатору 2ГИС

Приложение 2ГИС появилось на мультимедиа-экранах в кабинах грузовых автомобилей и спецтехники под маркой КАМАЗ — компании договорились о сотрудничестве в сфере автонавигации. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

2ГИС стал доступен в магазине приложений для автомобилей КАМАЗ — водители грузовиков и спецтехники уже начали использовать сервис в бортовых информационных системах своих автомобилей. Сейчас около 15 тыс. единиц техники под маркой КАМАЗ поколения К5 оснащены мультимедиа-устройствами с фирменным магазином приложений, откуда теперь легко установить 2ГИС. Приложение адаптировано под все доступные на автомобилях КАМАЗ размеры экрана (7, 10, 15,6 дюйма).

2ГИС КАМАЗы поехали по навигатору 2ГИС

В ближайшие годы «КАМАЗ» планирует увеличить выпуск автотехники из новой гаммы, где будет доступен 2ГИС, до нескольких десятков тысяч в год.

2ГИС с 2020 г. развивает навигатор для грузовых машин — водители могут строить оптимальные маршруты с учетом всех особенностей и ограничений для передвижения грузовиков в городах. В настройках навигатора можно задать, например, вес авто, габариты, нагрузку на ось — и сервис будет прокладывать маршруты для машины с учетом этих ограничений и предупреждать, где проехать нельзя. При этом в 2ГИС можно найти сервисы ТО для грузовиков, автозаправки, на картах отмечены шлагбаум, камеры контроля скорости и другие полезные для водителей объекты.

Как на экране авто, так и в мобильном приложении 2ГИС можно видеть на карте местоположение всех машин в парке компании. Это легко настроить с помощью функции «Друзья на карте», появившейся в 2023 г.

Знать, где в реальном времени находятся автомобили коллег, полезно не только водителям, но и диспетчерам, специалистам по логистике транспортных компаний. Причем водители могут поделиться с диспетчерами или напарниками на других авто своим маршрутом — и коллеги, даже если у них не установлен 2ГИС на телефоне, увидят, где сейчас грузовик, сколько осталось времени до пункта назначения, есть ли пробки по пути. Возможность поделиться маршрутом доступна в меню поездки в навигаторе.

Нередко водители любят украшать свою «ласточку». Это можно сделать и в навигаторе 2ГИС, выбрав особенный курсор, которым будет отображаться автомобиль на карте. Например, это может быть грузовик под кодовым названием «Тихий огонек твоей души» или «ЗИЛ 600 сил» от известного автоблогера AcademeG. Сейчас на выбор доступны 20 вариантов оригинальных курсоров. Также вместо него можно использовать собственный аватар (фото профиля).