В енисейской деревне Назимово впервые появилась устойчивая мобильная связь и интернет от «Ростелекома»

«Ростелеком» построил волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) и базовую станцию в деревне Назимово на севере Красноярского края. Местные жители теперь могут пользоваться качественным и надежным проводным и мобильным интернетом, а также голосовой связью. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Это комплексное решение по цифровому “освоению” северных территорий. Вдоль берега Енисея — от Анциферово до Никулино — мы прокладываем ВОЛС. На базе создаваемой проводной инфраструктуры подключаем в поселениях базовые станции, социально значимые объекты — ФАПы, школы, сельские клубы. Так, в Назимово вместе с оптикой “пришла” базовая станция. Ее мы построили в рамках проекта УЦН 2.0».

Назимово было основано почти 400 лет назад — в 1631 г. Изначально это было зимовье землепроходца Ерофея Хабарова. Позднее стало упоминаться как село Назимовское, где в 1840-х годах отбывал ссылку декабрист Александр Иванович Якубович. В те времена местное население активно занималось рыбным и звериным промыслом, перевозкой грузов на золотые прииски.

Сегодня в деревне проживают чуть более 150 человек. С появлением современных средств связи их образ жизни и деятельность могут существенно преобразиться.

Геннадий Фукс, глава Новоназимовского сельсовета: «Хочется, чтобы у наших северян была возможность оставаться на своей родной земле и при этом не быть изолированными от цифровой среды. Строительство канала связи и базовой станции позволит больше общаться по телефону с родными, которые живут далеко, пользоваться электронными госуслугами, продвигать свои ремесленные товары, учиться, да и просто, например, смотреть фильмы в интернете. Это обогащает жизнь».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Проект по строительству ВОЛС удалось реализовать благодаря краевому и федеральному бюджетам. В этом году строительство линии связи общей длиной 170 км на севере края продолжится. Развитие инфраструктуры, которая открывает новые возможности для внедрения современных цифровых решений в жизни жителей удаленных уголков края, является одним из значимых мероприятий нового нацпроекта “Экономика данных и цифровизация государственного управления”».

Проект устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) реализуется в соответствии с соглашением, которое в 2021 г. подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и компания «Ростелеком». Второй этап федеральной программы предусматривает организацию сетей мобильной связи в поселениях с числом жителей от 100 до 500 человек.