«Контур.Толк» подтвердил совместимость с операционной системой «Ред ОС»

Это позволяет бизнесу и госкомпаниям полностью отказаться от зарубежных решений и использовать только отечественный софт. Специалисты компании «Ред Софт» протестировали как облачную, так и серверную версию «Толка». Сервис подтвердил, что успешно работает на устройствах с этой операционной системой. Результаты подтвердили сертификатами соответствия. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Толк» — пространство для коммуникаций. Позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис можно встроить в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними

Теперь пользователи «Ред ОС» могут безопасно проводить онлайн-встречи и работать в командах, используя полностью отечественное ПО. Это актуально как для государственных организаций, так и для бизнеса, который заботится о цифровой безопасности.

Компании, которым важен полный контроль над данными, могут развернуть «Толк» на собственных ресурсах с «Ред ОС». Серверная версия позволяет работать полностью автономно без выхода в интернет. Если же компании нужно быстро перейти на «Толк», она может выбрать облачное решение.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Приоритет команды «Контур.Толка» — поддерживать и развивать совместимость сервиса с российскими решениями. Импортозамещение продолжается, а новости о возможном уходе очередного зарубежного вендора с рынка ускорили этот процесс. Как операционная система, так и сервис видеосвязи — инфраструктурный софт для любой компании, стабильная работа которого важна для бизнеса».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред Софт»: «Интеграция «Контур.Толка» с «Ред ОС» создает возможности для безопасного проведения видеоконференцсвязи, совместной работы и коммуникаций в организациях. Сотрудничество между российскими разработчиками ИТ-решений становится ключевым фактором в обеспечении технологической независимости страны. Совместные усилия отечественных компаний позволяют создавать интегрированные и полностью совместимые продукты, которые выступают альтернативой зарубежным решениям и способствуют укреплению безопасности в ключевых отраслях».

В планах — развивать сотрудничество, чтобы на устройствах с предустановленной «Ред ОС» также было установлено приложение «Контур.Толка».