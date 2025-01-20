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Агентство по технологическому развитию ведет одновременно более 350 проектов в Directum Projects

Агентство по технологическому развитию (АТР) предоставляет гранты российским предприятиям на обратный инжиниринг комплектующих изделий для промышленности. Организация перевела управление командой в электронный вид из-за растущей нагрузки — на текущий момент портфель Агентства составляет более 350 проектов. Для этого компания выбрала отечественную систему Directum Projects. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Проекты распределили по направлениям: это помогает верхнеуровнево отследить актуальный статус задач и снять часть загрузки с кураторов. Диаграмма Ганта позволила разделить работы по этапам, установить связи между ними и обозначить ключевые вехи.

При помощи Agile-досок руководители наглядно отображают процесс работы — ставят и детализируют задачи, оперативно узнают о текущем статусе поручений и перераспределяют ответственных в случае необходимости.

Решение Directum Projects расширило возможности информационной системы Directum RX, которую уже использовали в Агентстве. Интеграцию провели бесшовно: управлять и документами, и проектами специалисты АТР могут в едином интерфейсе.

«Управление командой стало четче и структурнее. Часть бизнес-процессов была доработана нашей командой самостоятельно, без участия вендора. Например, настроена система отчетности, и тестируются дашборды для руководителей — необходимая аналитика собирается при помощи SQL-запросов», — отметил Денис Буков, руководитель направления «Агентства по технологическом развитию».

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