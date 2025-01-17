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«Синтерра Медиа» внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, внедрила реестровое решение для СХД на базе ПО Raidix 5. Новая система позволит эффективно использовать возможности виртуализации серверов и консолидировать инфраструктуру хранения данных. Об этом CNews сообщили представители «Синтерра Медиа».

Входящая в Реестр Минпромторга России СХД «Пантера RDX» на базе управляющего ПО Raidix 5 придет на смену внедренным ранее отдельным серверным платформам и устаревшей импортной СХД. Кроме того, модернизация ИТ-парка с помощью нового программно-аппаратного решения упростит обслуживание инфраструктуры хранения, снизит уровень энергопотребления и уменьшит затраты на дальнейшую модернизацию ИТ-инфраструктуры.

Развернутая инфраструктура обеспечивает необходимый уровень как производительности, так и надежности. Дополнительными доводами в пользу выбора решения на базе управляющего Raidix 5 стали функциональности ПО, поддерживающие приемлемый уровень скорости работы системы даже при нештатной работе накопителей в системе — такие как упреждающая реконструкция и защита от скрытого повреждения данных.

Внедрение системы прошло без сложностей и в соответствии с планом.

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