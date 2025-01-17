CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Сельские жители Самарской области увеличили онлайн-активность

Абоненты «МегаФона» в сельских районах региона стали чаще пользоваться интернет-сервисами. По итогам года аналитики оператора отметили, что среднемесячное потребление сельчан теперь достигает 31 ГБ. Этот показатель увеличился на 12% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Исследование, основанное на обезличенных данных клиентов, показало, что в пересчете на одного человека цифровые услуги более востребованы в сельской местности, чем в городах. Горожанам в Самарской области в среднем достаточно 27 ГБ в месяц, что на 16% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населенных пунктах мобильная связь часто заменяет стационарный доступ к интернету.

По итогам 2024 г. лидерами по среднемесячному потреблению стали поселок Прибой в Безенчукском районе, село Красная Поляна в Пестравском районе и Большая Дергуновка в Большеглушицком районе. В этих поселениях на абонента в среднем приходится от 57 до 59 ГБ данных.

В 2024 г. еще десятки тысяч сельчан области получили доступ к интернет-сервисам, которые ранее были недоступны или предоставлялись с ограничениями. За 12 месяцев инженеры «МегаФона» ввели в эксплуатацию объекты связи в более чем 20 небольших населенных пунктах. Так, новое телеком‑оборудование появилось в поселках Авангард, Грачевка, а дополнительное — в селах Приволжье, Пискалы, Ягодное и др.

Помимо этого, в рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» специалисты развернули сеть 4G в более чем 70 селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. В результате пользоваться связью и мобильной передачей данных оператора могут порядка 15 тыс. жителей поселений в 21 районе области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло

Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год

Сотрудник без опыта в ИТ за свои деньги, тайно и вопреки воле руководства решил проблему, с которой не совладал ИТ-отдел

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

Продажи умных колонок в России за год выросли на четверть

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще