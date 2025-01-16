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«ТрансТелеКом» обеспечил корпоративную мобильность для проводников АО «ФПК»

Компания «ТрансТелеКом» интегрировала в инфраструктуру АО «Федеральная пассажирская компания» платформу управления корпоративной мобильностью на базе «Аврора Центр» для устройств регистрации и обслуживания пассажиров поездов (УКЭБ). Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

В результате реализации проекта УКЭБ, применяемые проводниками ФПК, подключены к полностью отечественной, автономной, защищенной системе управления корпоративной мобильностью.

УКЭБ представляют собой защищенные промышленные смартфоны с российской операционной системой «Аврора» с установленным специальным программным обеспечением. Они применяются для проверки билетов, регистрации пассажиров при посадке на поезд, учета расхода постельного белья, а также формирования ведомости по итогам рейса. С помощью УКЭБ также осуществляется обработка заказов, оформленных пассажирами в информационно-развлекательной системе «Попутчик».

Для обеспечения корпоративной мобильности специалистами компании «ТрансТелеКом» была развернута система управления мобильными устройствами «Аврора Центр», с помощью которой осуществляется поддержка УКЭБ проводников ФПК.

Информационная безопасность корпоративных данных обеспечивается защищенным соединением и средствами криптозащиты, а также самой операционной системой «Аврора».

Благодаря контролю приложений и периферии на устройствах минимизируются риски потери данных и их компрометации.

«Учитывая активную цифровизацию бизнеса, доверенная среда управления корпоративными мобильными устройствами – важный инструмент обеспечения безопасности и управляемости рабочих процессов. Компания «ТрансТелеКом» не только обладает необходимыми компетенциями для развертывания и поддержки систем корпоративной мобильности, но и помогает в выборе и сопровождении аппаратной платформы, разработке и настройке мобильных приложений, организует взаимодействие с разработчиками программного обеспечения и производителями мобильных устройств, обеспечивает техническую поддержку в формате 24/7 и сквозное обеспечение информационной безопасности», – сказал заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

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