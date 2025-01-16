Серверы Delta Serval и «Роса Хром 12 Сервер» прошли тестирование на совместимость

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers и НТЦ «ИТ Роса», разработчик отечественного программного обеспечения, успешно провели тестирование аппаратной платформы Delta Serval с процессорами Intel Xeon Scalable 5 поколения и программного продукта «Роса Хром 12 Сервер». Результатом стало получение сертификата совместимости и подтверждение возможности бесшовного использования решений.

Тестирование подтвердило «недостижимую ранее производительность и беспрецедентную стабильность работы программного обеспечения» «Роса Хром 12 Сервер» на платформе Delta Serval. Теперь заказчики могут использовать продукцию для решения различных задач, включая критически важные системы в энергетике, транспорте и финансовой сфере, не заботясь о возможных проблемах совместимости.

Delta Serval — это сервер на базе процессоров Intel Xeon Scalable 5 поколения. Благодаря использованию процессоров Emerald Rapids, в частности, отличающихся от предшественников большим числом ядер высокой производительности, Delta Serval способен в несколько раз повысить эффективность работы — ускорить расчеты и вычисления, обработку и анализ данных. Delta Serval использует оперативную память DDR5 с частотами до 5600 МТ/с, а возможности расширения системы ввода-вывода построены на базе самого современного интерфейса PCIe 5.0. Delta Serval включен в реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Роса Хром» — это операционная система для компьютеров и серверов, которая быстро и просто развертывается. Она создана на основе собственного репозитория Rosa 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России и является одним из крупнейших в мире с более чем 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «Роса Хром» привычна для пользователей Windows. ОС сертифицирована ФСТЭК и включена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития. ОС отличается высокой степенью защиты данных, сертифицирована ФСТЭК.

«Результаты тестов показывают, что продукция «Роса» и Delta Computers успешно отвечает высоким требованиям отечественного рынка. Мы продолжим развивать сотрудничество с надежными партнерами, создавая устойчивую основу для импортозамещения в IT-сфере», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Мы рады сообщить об успешном завершении тестов, результатом которых стало официальное подтверждение совместимости наших продуктов. Это открывает новые возможности для наших заказчиков, обеспечивая их эффективными и безопасными инструментами для построения IT-инфраструктуры», — сказал Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers.