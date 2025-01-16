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Одна из первых в России отечественных базовых станций с начала года передала в Кузбассе 550 ГБ трафика

ПАО «МТС» сообщает, что первая в Кузбассе и одна из первых в России базовая станция LTE отечественного производства, установленная в селе Верх-Егос в Прокопьевском муниципальном округе, успешно проходит испытания. Жители села и ближайших населенных пунктов стабильно получают доступ к высокоскоростному мобильному интернету со скоростью 70-90 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Этого достаточно, чтобы с комфортом пользоваться социальными сетями, электронной почтой, маркетплейсами, «Госуслгуами» и другими цифровыми возможностями.

Разработанные в России базовые станции мобильной связи «Иртея» первыми в стране вышли в серийное производство. С конца 2024 г. отечественное оборудование устанавливается на сети МТС в 37 регионах страны, в том числе в Кемеровской области. Первая российская базовая станция в Кузбассе, запущенная в Верх-Егосе с населением около 1000 человек, с начала 2025 г. передала 550 ГБ мобильных данных. Для сравнения, 1 ГБ – это 30 минут для просмотра фильмов и сериалов в HD-качестве или 7 часов прослушивания музыки на стриминговом сервисе.

«Мы рады, что наша базовая станция помогла расширить доступ к цифровому миру для сельчан, которые наравне с горожанами могут пользоваться всеми преимуществами быстрого мобильного интернета. С помощью «Иртеи» мы планируем существенно расширить покрытие LTE в небольших населенных пунктах. Прежде всего, в небольших, таких как Верх-Егос», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Базовые станции «Иртея» производятся в Ивановской области. В рамках первой партии в 2024 г. выпущено 200 единиц оборудования. 15 из них в начале 2025 г. запустят в опытно-коммерческую эксплуатацию на сети МТС в Кузбассе. Это одна из самых больших партий отечественного оборудования для регионов-участников пилотного проекта и самая большая – в Сибири. Проект по разработке и запуску производства отечественных базовых станций получил поддержку Минцифры России в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи». Оборудование «Иртея» поддерживает как стандарт LTE, так и технологию 5G.

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