Community.tech: платформа для создания и развития сообществ увеличивает продажи на 35%

Компания «КомьюнитиТех» (Community.tech), участник отрасли community tech, подвела итоги использования своей новой ИТ-разработки — платформы для создания и управления сообществами. Продукт, разработанный на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, продемонстрировал эффект на ключевые показатели бизнес-клуба «Клуб первых», для которого он был внедрен два года назад. Об этом CNews сообщили представители Community.tech

Так, за счет подхода к автоматизации взаимодействий и применению технологий платформа позволила увеличить время вовлеченности пользователей «Клуба» на 240% в сравнении с традиционными мессенджерами. Также уровень доходимости участников на мероприятия вырос на 56% благодаря технологизации коммьюнити деятельности. Результатом персонализированного подхода к рекомендациям и автоматизации процессов взаимодействия внутри сообщества стало увеличение конверсии продаж на 35%. Кроме того, внедрение механики геймификации позволило повысить пожизненную ценность клиента (LTV) на 125%, а объем обратной связи увеличился в пять раз, что свидетельствует о росте вовлеченности и взаимодействия между пользователями.

Разработанная платформа включает в себя комплекс решений, направленных на оптимизацию бизнес-процессов по управлению жизненным циклом участника сообщества — от обезличенного нулевого касания до работы с оттоком. Система новостной ленты помогает продвигать продукты и услуги участников. Календарь мероприятий сокращает издержки на их организацию и контроль посещаемости, а встроенный мессенджер интегрирован в рабочие процессы, позволяя автоматизировать отправку документов на подпись и рассылку материалов. Оцифрованные профили участников и возможности автоматического сопоставления данных обеспечивают точность подбора потенциальных партнеров — до 95%, что сокращает время и затраты на поиск.

Платформа также внедряет новые подходы к решению трансакционных задач, включая использование смарт-контрактов для ускорения процессов согласования, а применение технологий обработки естественного языка (NLP) улучшает качество коммуникации.

«Современные технологии играют ключевую роль в развитии сообществ, особенно в бизнес-среде, где эффективность взаимодействия напрямую влияет на результаты. Наша платформа показывает, как искусственный интеллект и машинное обучение могут трансформировать привычные процессы, делая их быстрее, точнее и продуктивнее. Она не только увеличивает продажи и повышает точность подбора партнеров, но и создает основу для устойчивого роста сообществ. Мы гордимся, что наши технологии помогают бизнесу становиться сильнее и адаптивнее в условиях быстро меняющегося мира», — отметил Дмитрий Овчинник, директор направления по созданию сообществ Community.tech.

Дмитрий Овчинник: «Мы ставим перед собой задачу перевести комьюнити из ремесленничества в технологическую плоскость. Текущие результаты были достигнуты благодаря успешному применению таких подходов, как работа с глубинными ценностями, поведенческий анализ, инструменты обогащения пользовательских данных и рекомендательные алгоритмы».

«Для нас, как для динамично развивающегося бизнес-сообщества, критически важно, чтобы технологии способствовали не только удобству взаимодействия, но и ощутимому росту ключевых показателей. Платформа Community.tech стала для нас мощным инструментом, который усилил взаимодействие внутри сообщества. Результаты двух лет являются свидетельством, что современные цифровые решения способны не просто автоматизировать процессы, но и создавать новую ценность для всех участников сообщества», — сказала Виктория Акименко, генеральный директор делового сообщества ClubFirst.