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Россияне чаще всего просят ИИ написать поздравление и составить ваканcию: аналитика Mail

В период новогодних праздников, с 30 декабря 2024 г. по 12 января 2025 г., пользователи «Почты» и «Облака Mail» с помощью ИИ поздравляли близких и составляли планы на будущее, следует из данных аналитиков. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Наиболее частым запросом к нейросети в этот период стала генерация текста для поздравления с Новым годом. Также пользователи активно планировали свое профессиональное развитие: на втором месте — написание текста к вакансиям. Многие прибегали к помощи нейросети для создания креативных поздравлений с днем рождения для близких, друзей и коллег. Эта категория запросов заняла третье место по популярности.

«Во время новогодних каникул пользователи активно обращались к ИИ, чтобы упростить свои предстоящие рабочие задачи и сделать праздник более веселым и запоминающимся. А запросы на создание поздравлений продемонстрировали потребность в креативных и оригинальных текстах, которыми можно порадовать близких», — сказал Дмитрий Меркушов, руководитель группы машинного обучения Mail.

Наиболее активно обращались к ИИ москвичи — 64% от всех запросов пришлось на жителей столиц. На втором месте оказались пользователи из Калуги, их доля составила 21%, а 15% запросов пришлось на Читу. Кроме этого, чаще всего к ИИ обращались пользователи в возрасте 25-44 лет — их доля составила более 54%.

В IV квартале 2024 г. пользователи обращались к ИИ Mail с запросами чаще на 68%, чем кварталом ранее. Это связано с подготовкой к окончанию года и к праздникам, а также с тем, что в почтовый сервис была внедрена игровая механика, позволяющая пользователям взаимодействовать с виртуальными ИИ-тамагочи..

Нейросеть в сервисах Mail была запущена в феврале 2024 г. в «Почте», «Облаке», «Заметках» и «Календаре». С ее помощью можно сделать пересказ входящего письма и выделить главные мысли, создать текст на заданную тему или сгенерировать идеи, а также написать пост для социальных сетей или креативное поздравление.

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