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Level Group перенес свои корпоративные системы в облако Selectel и сократил расходы на ИT-инфраструктуру на 30%

Компания Level Group, один из девелоперов Москвы, завершила миграцию ИT-инфраструктуры в облако Selectel. Проект позволил компании обеспечить 1,5 тыс. сотрудникам комфортную рабочую среду, оптимизировать затраты на ИT-инфраструктуру на 30% и повысить стабильность корпоративных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Компания Level Group продолжает активно развиваться, реализуя строительные проекты в сегментах комфорт, бизнес и премиум-класса, а также коммерческой и складской недвижимости. Учитывая масштабы бизнеса, ключевыми приоритетами компании являются обеспечение бесперебойной работы корпоративных сервисов, защита данных, гибкость масштабирования инфраструктуры и отказ от капитальных затрат в пользу операционных.

В рамках проекта Selectel развернул частное облако, а также объединил офисы и удаленные объекты Level Group в единую защищенную сеть. В процессе миграции специалисты Selectel провели аудит текущей инфраструктуры, подготовили детальный план работ и реализовали бесшовный переход в облако без влияния на конечных пользователей. Это позволило избежать сбоев в работе и обеспечить непрерывность бизнес-процессов.

Результатом проекта стало повышение доступности и отказоустойчивости корпоративных сервисов, а также снижение капитальных затрат. Использование ИT-инфраструктуры по модели IaaS (Infrastructure-as-a-Service) позволило Level Group передать управление вычислительным оборудованием на сторону Selectel, сфокусировавшись на решении стратегических задач.

Всеволод Нечитайленко, директор по цифровым технологиям Level Group: «Нам предложили выгодные условия, которые помогли не только остаться в рамках бюджета, но и сэкономить до 30% на новой инфраструктуре. Кроме того, облако позволяет снять с компании заботу о физическом оборудовании. Все технические аспекты, включая подключение и обслуживание, находятся на стороне Selectel».

«Мы понимаем уникальные потребности девелоперов в стабильности, гибкости и защите ИT-инфраструктуры, особенно в условиях активного роста и работы с удаленными объектами. Для Level Group мы реализовали бесшовный переход в облако с учётом всех особенностей их ИT-ландшафта, что позволило компании оптимизировать расходы на инфраструктуру и значительно повысить ее надежность. Этот проект — пример того, как облачные технологии могут стать ключевым драйвером эффективности бизнеса», — сказал Максим Думнов, директор направления облачной интеграции Selectel.

В дальнейшем Level Group планирует масштабировать проектный институт с использованием виртуальных рабочих столов (VDI). Это решение расширит географию найма сотрудников и создаст комфортные условия для их работы, поддерживая стратегию компании по развитию и повышению эффективности бизнес-процессов.

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