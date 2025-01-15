Киберугрозы в IV квартале 2024 года: даже небольшие российские города оказались под «прицелом» вирусных атак

В числе лидеров по количеству обнаружений угроз в IV квартале 2024 г. — Астана, Москва и Минск, в ТОП-10 оказались и новые российские города, которые еще не попадали в рейтинг, — Иркутск и Можайск. Это показал отчет компании PRO32 о вирусных угрозах на платформе Windows. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

Астана все также возглавляет рейтинг по количеству обнаруженных угроз — на город приходится 43% инцидентов. Доля атак в Москве увеличилась почти вдвое по сравнению с предыдущим кварталом и составила 19%. Минск в очередной раз вошел в рейтинг, как наблюдалось во II квартале 2024 г., и занял третье место (9%). На следующих строчках оказались Алматы (6%), Нижний-Новгород и Екатеринбург (по 5%), Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону (по 4%), Иркутск (3%) и Можайск (1%). В IV квартале Краснодар, Новосибирск и Белгород не попали в ТОП-10 рейтинга, как это было отмечено в III квартале.

В IV квартале было зафиксировано уменьшение числа обнаружений троянов на 5%, по сравнению с предыдущим периодом, но они по-прежнему лидируют среди других угроз с долей 84%. Второе место занимает рекламное ПО (6%), которое способно собирать данные о пользователях, подвергая риску их конфиденциальность, и являясь «точкой входа» для более серьезных угроз. Завершают рейтинг сетевые атаки (5%), вымогатели и прочие нежелательные программы (4%).

«Киберугрозы продолжают развиваться, и мы наблюдаем, как новые города становятся мишенями для атак. Хотя количество троянов немного снизилось, их доля по-прежнему остается критически высокой. Трояны часто маскируются под легитимные приложения или файлы, что делает их особенно опасными. В преддверии праздников традиционно увеличивается число инцидентов: люди активно ищут подарки и более хаотично оставляют свои данные, что создает благоприятную почву для атак. Поэтому крайне важно не только повышать осведомленность пользователей о рисках, связанных с различными видами вирусных атак, но и регулярно обновлять методы защиты», — сказал Игорь Мандик, генеральный директор компании PRO32.