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DCLogic усиливает лабораторию для тестирования и адаптации технологических решений в промышленной автоматизации, виртуализации и ИТ-инфраструктуре

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктовых решений, объявил о расширении деятельности специализированной лаборатории для исследований, тестирования и разработки решений в области промышленной автоматизации, сетевой инфраструктуры и виртуализации. Лаборатория оснащена современными технологическими стендами и оборудованием. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Деятельность лаборатории охватывает ключевые направления, такие как проектные решения для промышленной автоматизации, где проходят тестирование и адаптация технологий, разработанных как командой DCLogic, так и партнерами. Здесь же предусмотрены возможности для испытаний сетевой инфраструктуры. В дополнение к этому применяются передовые технологии виртуализации на базе KVM и OpenStack, что позволяет развивать виртуальные рабочие среды с высокой степенью адаптивности.

Площадка оснащена как отечественным, так и зарубежным серверным и сетевым оборудованием, что позволяет тестировать и разрабатывать решения с широким спектром технологических возможностей. В сотрудничестве с ведущими производителями программного и аппаратного обеспечения лаборатория станет важным элементом в разработке и внедрении новых продуктов и услуг.

Одним из приоритетов лаборатории стало развитие специализированного направления цифровизации промышленных предприятий. Лаборатория тестирует и адаптирует цифровые решения для промышленности, включая системы мониторинга оборудования и техники, решения по производственной безопасности, системы связи и позиционирования, решения для управления производством. Используя собственные разработки и интеграцию с партнерскими технологиями, лаборатория предлагает решения, которые соответствуют специфическим условиям работы на фабриках, шахтах и карьерах.

Также DCLogic сотрудничает со студентами ведущих технических вузов страны, предлагая им возможности для стажировок и практических исследований на базе лаборатории. Студенты получают доступ к передовым технологиям и оборудованию, что позволяет им участвовать в реальных проектах и развивать компетенции в сфере промышленной автоматизации и цифровизации.

«В ближайшие годы деятельность лаборатории будет сосредоточена на построении сложных инфраструктурных решений, применяемых у заказчиков, таких как закрытые контура с межконтурным обменом и диоды, что позволит отрабатывать нестандартные ситуации и существенно повысит надежность предлагаемых решений. Мы также планируем существенно увеличить лабораторный инвентарь. Лаборатория способствует совершенствованию методов внедрения и эксплуатации собственного программного и аппаратного обеспечения, улучшению технической документации и повышению квалификации наших сотрудников. В дополнение к этому на ее базе будут проводиться эксперименты для решения сложных задач клиентов», — отметил Михаил Копнин, директор департамента ИТ DCLogic.

«Сегодня цифровизация промышленных предприятий требует не только адаптации существующих технологий, но и создания уникальных решений, способных справляться с самыми сложными задачами. Наша лаборатория становится ключевым инструментом в этой стратегии. Она позволяет развивать и тестировать технологии, которые обеспечивают устойчивость и эффективность работы в тяжелых условиях», — сказал Андрей Стеблевский, директор по развитию бизнеса компании DCLogic.

Евгений Шелестюк, генеральный директор компании DCLogic: «Лаборатория поддерживает стратегическую миссию компании и ее долгосрочные цели по развитию вендорского подхода, который позволяет адаптировать и предлагать высококачественные и проверенные решения, прошедшие тщательное тестирование и адаптацию. Это позволит нам укрепить наши позиции как ведущего поставщика ИТ-решений».

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