«Агропромкомплектация» внедрила в своем научно-испытательном центре лабораторную информационную систему

ГК «Агропромкомплектация» реализовала проект по внедрению лабораторной информационной системы (ЛИС) в научно-испытательном центре (НИЦ). Система направлена на автоматизацию рабочих процессов, что позволило повысить эффективность и качество исследований. Основной целью внедрения ЛИС стала оптимизация данных по лабораторным исследованиям, сокращение трудозатрат при оформлении результатов и автоматизация формирования печатных форм. Об этом CNews сообщили представители ГК «Агропромкомплектация».

ЛИС является собственной разработкой ГК «Агропромкомплектация». В результате проведенного анализа рынка и получения нескольких коммерческих предложений, специалисты «Агропромкомплектации» пришли к выводу, что лучше справятся с задачей собственными силами.

Данное информационное решение позволяет анализировать необходимые показатели, включая результаты исследований, и предоставляет возможность формирования отчетности в разрезе показателей, методов и подразделений. Внедрение ЛИС позволило: сократить время на подготовку и выдачу протоколов; уменьшить количество сотрудников, привлекаемых к оформлению протоколов; реализовать создание и накопление массива данных для статистической обработки и оперативного формирования сводной отчетности; автоматизировать формирование печатных форм и отчетов; за счет внедрения электронного «Заказа на исследование» снизить вероятность возникновения ошибок при формировании сопроводительных документов и во время проведения исследований; увеличить производительность и управляемость технологических процессов; сократить время обработки образцов в лаборатории; обеспечить упрощенный доступ ко всем данным, необходимым для проведения лабораторных исследований; реализовать функционал формирования отчетов на основании данных в ЛИС.

«Внедрение лабораторной информационной системы стало важным шагом в обеспечении прослеживаемости наших процессов. Поддержание требований аккредитации — это не просто формальность, а необходимость, которая требует системного подхода и постоянного совершенствования. ЛИС позволила нам не только сократить время на бумажную работу, но и гарантировать соответствие всем необходимым стандартам и принципам оформления результатов исследований. Автоматизация процессов значительно сократила время на обработку данных и повысила эффективность работы нашего центра. Упрощенные процедуры верификации и валидации данных обеспечили дополнительный уровень надежности и точности в работе предприятий Группы компаний. Это особенно важно для «Агропромкомплектации», которая стремится к тому, чтобы проводимые исследования были высококачественными и полностью соответствовали международным требованиям», — сказала директор департамента качества ГК «Агропромкомплектация» Мария Шикина.

Научно-испытательный центр ГК «Агропромкомплектация» был открыт в 2020 г. в селе Троицкое Курской области и с тех пор проводит молекулярно-биологические и иммунологические исследования. В 2022 г. НИЦ повысил свой статус, пройдя аккредитацию по стандартам ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Ежегодно НИЦ проводит более 200 тыс. исследований методами ПЦР и ИФА, обеспечивая биологическую безопасность и безопасность пищевой продукции. Центр проводит испытания по выявлению различных инфекционных заболеваний у животных, включая диагностику африканской чумы свиней. Внедрение ЛИС — важный шаг на пути к дальнейшему развитию НИЦ в составе ГК «Агропромкомплектация».