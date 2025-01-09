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На производстве ГК «Алкор Био» завершился процесс цифровизации документов

Проект перехода с БДО (бумажный документооборот) на ЭДО (электронный документооборот) был запущен в Группе компаний «Алкор Био» два года назад. За это время вся текущая документация была подвергнута оцифровке, а именно – созданы новые версии документов, которые позволяют с ними работать и подписывать их электронной подписью в учетной системе, где визирование или отказ выполняется в пару кликов, и мгновенно доставляется получателю; был организован новый подход к хранению актуальных версий нормативно-технической документации; был создан электронный архив документации, что сводит к минимуму потерю документов или их повреждение, а также позволяет быстро найти файл с искомой информацией. Об этом CNews сообщили представители «Алкор Био».

Для организации ЭДО на производстве подразделения были оснащены необходимой мобильной и/или стационарной оргтехникой. Это дает возможность сотрудникам фиксировать все этапы технологического процесса в электронном протоколе/документе по мере их выполнения. Собственные инвестиции ГК «Алкор Био» в переход производства на ЭДО составили порядка 300 тыс. руб.

Директор по производству ГК «Алкор Био» Наталия Лягалова: «Запустив ЭДО на производстве, мы сокращаем время на передачу, получение и поиск документов без использования ручного труда; повышаем безопасность и сохранность документации; сокращаем затраты на бумагу и места хранения; оптимизируем бизнес-процессы компании за счет их автоматизации».

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