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Kerama Marazzi выбрала российские серверы «Инферит» (ГК Softline) для модернизации ИТ-инфраструктуры

Kerama Marazzi обеспечила санкционную независимость собственного ЦОДа благодаря применению российских ИТ-продуктов. Компания Kerama Marazzi выбрала вычислительную платформу на основе серверов российского ИТ-вендора «Инферит» и системы виртуализации и резервного копирования «Киберпротект». Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Перед ИТ-службой Kerama Marazzi стояла задача оперативной замены устаревших серверов. При выборе поставщика компания рассматривала как российские, так и зарубежные решения. Предъявлялись высокие требования к надежности, отказоустойчивости и производительности оборудования. При этом ключевой задачей было обеспечение санкционной независимости решения. Специалисты Kerama Marazzi по итогам тщательного анализа предложений, имеющихся на рынке, остановили свой выбор на серверном оборудовании «Инферит Техника» с предустановленными продуктами для виртуализации и резервного копирования.

Inferit RS216 — серверы стоечного формата высотой 2U, основанные на процессорах Intel Xeon Gold, оснащены значительным объемом оперативной памяти и твердотельными накопителями с поддержкой технологии NVMe, обеспечивающей высокие показатели скорости чтения и записи данных. Встроенная оптическая сетевая карта с пропускной способностью 25 Гб/с обеспечивает быструю передачу данных. Важным преимуществом решения «Инферит Техника» стало предоставление расширенной пятилетней гарантии на серверы Inferit с запасом сменных комплектующих (ЗИП) для оперативного ремонта на площадке заказчика.

Вычислительная платформа на базе серверов Inferit RS216 включает программные компоненты: киберинфраструктура — гиперконвергентная система виртуализации. Имеет все необходимые компоненты для построения надежной и масштабируемой инфраструктуры; кибербекап — комплексное решение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков.

«Инферит Техника» — российский производитель компьютерного и серверного оборудования, входит в экосистему российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline).

Завод вендора расположен в особой экономической зоне «Исток» и выпускает до 300 тыс. единиц техники в год, а также до 60 тыс. компонентов. В ассортименте компании — персональные компьютеры в различных форм-факторах, моноблоки и ноутбуки, периферийное оборудование, серверы и системы хранения данных. Компания производит линейки продукции, которые входят в Реестр российского оборудования Минпромторга, что позволяет решать задачи клиентов, связанные с импортозамещением.

«Санкционная независимость была для нас ключевым фактором при подборе решения. Но, выбрав вендора "Инферит", мы не только закрыли этот вопрос, но и получили больше, чем ожидали: надежную и качественную российскую вычислительную платформу с высокой производительностью серверов и высокой степенью защиты. Платформа позволит нам предоставить бесперебойную работу структуры для решения запросов наших клиентов по всему миру и обеспечит кибербезопасность», — отметил Владимир Сбродов, директор департамента сопровождения ИТ Kerama Marazzi.

«Выбор в пользу серверов российского вендора "Инферит" со стороны Kerama Marazzi, одного из лидеров мировой отрасли, — это признание высочайшего качества и конкурентоспособности нашей продукции, — сказал Игорь Зинин, руководитель направления Серверы и СХД «Инферит Техника». — Мы гордимся доверием со стороны заказчика и убеждены, что Inferit RS216 в полной мере отвечает запросам Kerama Marazzi по надежности и производительности ее ИТ-инфраструктуры».

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