«Яндекс Учебник» провел первую диагностику знаний учителей информатики: высокие результаты в программировании и теоретических основах информатики

Диагностика проходила в конце 2024 г. Она показала, что учителя хорошо владеют алгоритмами, программированием и теоретическими основами информатики. Больше всего трудностей было с заданиями на характеристику систем доменных имен, восстановление адреса веб-ресурса и работу с таблицами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Учебника».

Преподаватели решали тест из трех модулей, чтобы проверить свои знания по ключевым разделам информатики. Они могли прервать диагностику и вернуться к ней, когда появится время. Все, кто прошел хотя бы один модуль, получили рекомендации методистов «Яндекс Учебника» по профессиональному развитию: определение возможных точек роста и бесплатные курсы повышения квалификации. Участники диагностики получили сертификаты, их можно использовать при аттестации для повышения квалификации.

Учителя, прошедшие все модули, могли участвовать в Конкурсе предметных навыков в рамках программы поддержки преподавателей информатики «Кадровый резерв». Победители конкурса выиграли стажировку в офисе «Яндекса» и другие призы. Институты развития образования используют результаты диагностики, чтобы скорректировать программу по развитию компетенций педагогических работников.

Всего к диагностике приступили 7153 педагога — это четверть преподавателей информатики России. Из них 422 не допустили ни одной ошибки. Средний балл активных участников «Кадрового резерва» «Яндекс Учебника» оказался на 30% выше, чем у остальных педагогов.

Лучше всего учителя справились с модулем «Теоретические основы информатики». В среднем участники дали 68% правильных ответов. Самыми простыми заданиями оказались анализ информационных моделей (96%) и работа с системами счисления (82%), самым сложным — характеристика логических элементов компьютера (36%).

В модуле «Алгоритмы и программирование» педагоги решили 68% заданий. Они занимались отладкой программ (75%), работой с одномерными массивами (73%) и различными типами данных (72%), обработкой символьных данных (57%).

Самым трудным оказался модуль «Цифровая грамотность и информационные технологии». Преподаватели справились с 45% заданий. Самое сложное из них — решение задач с помощью электронных таблиц (31%). Зато принципы построения компьютерных сетей хорошо понимает 91% педагогов.