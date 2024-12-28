Склад продукции P.I.T. автоматизирован с помощью Axelot WMS

Компания P.I.T. реализовала проект автоматизации складской логистики. Внедрение системы управления складом преследовало цель повысить точность сборки, исключить ошибки в складских процессах, связанные с человеческим фактором, и обеспечить бесперебойную работу склада, что, в свою очередь, позволило гарантировать своевременную отгрузку каждого товара в заказе. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Пилотным стало внедрение Axelot WMS на площадке в Москве. На втором этапе проекта, когда система уже была настроена под существующие бизнес-процессы, заказчик принял решение «перевезти» склад на другую площадку. Однако это практически не повлияло на сроки внедрения: благодаря возможностям параметризации Axelot WMS была перенастроена под топологию и процессы нового складского комплекса.

Площадь склада составляет 2500 кв. м, на которых обрабатывается около 14500 единиц складского учета. Топология склада включает в себя более 10 различных зон, включая мезонин. Товар хранится в палетах на стеллажах и на полу.

Чтобы оптимизировать пробег техники во время перемещения грузов внутри склада, в Axelot WMS была создана сложная схема транзитных перемещений для каждого проезда фронтальных стеллажей и каждого этажа мезонина с привязкой к типу доступного для использования оборудования. Благодаря этому, например, ричтраки выполняют задачи только в стеллажном хранении и для каждого типа техники возможна оптимизация, позволяющая сократить перемещение внутри доступных зон.

Внедрение Axelot WMS обеспечивает сотрудникам склада выполнение всех операций с помощью ТСД. При необходимости выполняется маркировка товара, например, если он поступил на склад без штрихкода. Далее система планирует размещение, отбор, перемещение и контролирует исполнение задач.

Определение приоритетов при отборе базируется на принципах оптимального использования зоны хранения собранных заказов. Поэтому планирование запускается сразу по нескольким заказам и только после того, как будут известны такие параметры рейса, как маршрут и дата начала.

После того как заказы отобраны, к рейсу привязываются все документы на товары, которые фактически будут отгружены в транспортное средство. Axelot WMS контролирует отгрузку – каждое место хранения должно быть отсканировано с помощью ТСД, после чего необходимо подтвердить операцию.

В ходе проекта Axelot WMS была интегрирована с информационной корпоративной системой посредством Datareon Platform.

В планах компании – автоматизация и остальных складов, расположенных в Перми и Пятигорске.