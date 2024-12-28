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Получен сертификат ФСБ России на ViPNet РУКС

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСБ России для программно-аппаратного комплекса ViPNet Распределительный узел квантовой сети (ViPNet РУКС). Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Сертификат №СФ/124-5088 от 27.12.2024 удостоверяет, что ПАК ViPNet РУКС (ПО версии 1.0.1) соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3, а также временным требованиям к квантовым криптографическим системам выработки и распределения ключей для средств криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС. Сертификат действителен до 27.12.2027.

ViPNet РУКС входит в состав квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNet QTS и является распределительным узлом квантовой сети, обеспечивающим выработку ключей между протяженными (до 100 км) участками квантовой сети.

Квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей ViPNet Quantum Trusted System (ViPNet QTS) обеспечивает квантовозащищенными ключами средства криптографической защиты информации в автоматическом режиме.

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