CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника
|

МТС запустила умный мониторинг люков на Сахалине

МТС защитила люки канализационных колодцев в Анивском районе Сахалинской области умными датчиками. Технологичное решение позволит сократить хищение колодезных люков, предотвратить травматизм и аварии на дорогах из-за разрушения или «вылетания» люков на тротуарах и проезжей части. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС по заказу акционерного общества «Анивские коммунальные системы» установили умные датчики мониторинга вскрытия канализационных люков на территории города Анива. Датчики работают на базе технологии интернета вещей и позволяют дистанционно следить за состоянием объекта. При повреждении люка или отклонении от зафиксированного положения более чем на 30 градусов, датчик сам отправит диспетчеру автоматическое онлайн-оповещение. После чего для проверки и устранения нарушения на место происшествия отправится выездная бригада.

Дистанционный контроль люков позволяет предотвращать ДТП и несанкционированный доступ к городским коммунальным системам, снижает травматизм среди людей и домашних животных. Благодаря техническому решению МТС, организация может сократить материальные и временные затраты на выездной мониторинг люков и предотвратить возможные хищения крышек и другого имущества городского коммунального хозяйства.

«Умные датчики, установленные на крышках люков, работают в диапазоне частот NB-IoT – сети промышленного интернета вещей, предназначенной в том числе для работы элементов умного города. Благодаря техническим характеристикам сети оборудование способно передавать сигнал даже из самых труднодоступных мест и сохранять работоспособность до 10 лет без подзарядки и замены батареи. Наш совместный проект с «Анивскими коммунальными системами» — яркий пример того, как цифровые технологии помогают снижать эксплуатационные расходы и обеспечивать безопасность сахалинцев. Аналогичные решения могут использоваться не только городской среде, но и на производственных предприятиях», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками

7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews 

Ведущий программист после увольнения заразил сеть московской компании шифровальщиком и потребовал 27 миллионов

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Путин подписал закон об удаленных проверках бизнеса через мобильное приложение

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще